Рада ратифицировала соглашение об автотранспортных перевозках с Великобританией

Верховная Рада Украины на заседании 16 декабря приняла законопроект №0057 "О ратификации Протокола между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о международных автотранспортных перевозках".

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Как сообщается, за принятие законопроекта проголосовали 329 депутатов.

"Снятие барьеров в виде разрешений на международные автоперевозки - это всегда шаг вперед. Ратифицированным Протоколом между Украиной и Великобританией регламентируется выполнение автоперевозок категориями Евро-5 и выше без разрешений. Это предоставит украинским перевозчикам новые возможности", - прокомментировал ратификацию протокола министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также отметил, что благодаря подписанию указанного документа, Украина сможет привлечь дополнительные грузопотоки, поскольку британские перевозчики также смогут выполнять перевозки в Украину без разрешений.

"Ежегодно украинские перевозчики осуществляют около 3 тыс. поездок в Великобританию. Но в связи с процессами Брексита и Великобритания, и страны ЕС еще не определились, как будут происходить перевозки в новых условиях. Поэтому украинская сторона уже имеет преимущества перед перевозчиками стран-членов ЕС в виде заключенного Протокола о безразрешительном проезде", - подчеркнул Криклий.