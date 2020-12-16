Кабмин продлил действие пошлин на дизтопливо, автогаз и уголь из России

Кабинет министров продлил на год – до конца 2021 года – действие 4%-ной специальной пошлины на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом, а также 3%-ной пошлины на российский сжиженный газ и спецпошлины в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля за исключением антрацитового, коксующегося и битумиозного.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было пронято на заседании правительства в среду, 16 декабря, по процедуре без обсуждения.

Как отмечается в сопроводительных документах к проекту постановления, такое решение принимается в ответ на продолжение РФ торговых запретов и ограничений в отношении Украины.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №719 от 17 августа 2020 года.

Как сообщалось, этим постановлением, в частности, пошлинами облагается российское дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), сжиженный газ (УКТВЭД 2711121100, 2711121900, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711139100, 2711139700) и углеводороды (2901100010).

Кроме того, Кабмин принял решение о введении спецпошлины в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля, за исключением антрацитового (УКТВЭД 2701110000), коксующегося и битумиозного (УКТВЭД 2701121000, 2701129000, 2701190000).



