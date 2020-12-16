Рада утвердила договор о свободной торговле с Великобританией

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0083 в целом как закона проголосовали 303 народных депутата.

Указанное соглашение президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали в Лондоне 8 октября.

Как пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, британский парламент тоже завершил процедуру ратификации соглашения и оно должно вступить в силу с 1 января.

Торговый представитель отметил, что в экономической части новый договор с Великобританией полностью базируется на положениях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Соглашение предусматривает, что пошлины на промышленную продукцию исчезают совсем. Небольшие исключения для удобрений, электроники и автомобилей могут (но не обязательно будут) облагаться пошлиной не более за 1-2% в течение следующих двух лет. А с 2023 года пошлин на промышленную продукцию не будет вообще", – написал Качка на своей странице в Facebook.

По словам замминистра, благодаря ратификации соглашения Великобритания сможет более гибко относиться к антидемпинговым и защитным мерам, применяемых к Украине сейчас. В частности, это касается металлургической продукции.

"В сельском хозяйстве, конечно, не так легко добиться такого же уровня либерализации. Тем не менее все аграрные товары, не подлежащие тарифным квотам, не будут облагаться пошлинами вообще", – отметил Качка.

Он уточнил, что в части остальных сельхозтоваров квоты составят не менее 13% объема, который сейчас зафиксирован в Соглашении об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

"Обе стороны понимают, что спрос на украинскую продукцию в Британии будет больше. Поэтому уже в 2022 году мы обновим эти цифры в сторону увеличения, либо до полной отмены тарифных квот", – добавил Качка.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отмечал, что новое соглашение представляет собой документа объемом сотни страниц, который призван установить стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, включая зону свободной торговли. Необходимость подписания документа возникла после выхода этой страны из Евросоюза, а соответственно – из соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

"Это соглашение, фактически, является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это приблизительно такое же ассоциативное соглашение, которое мы заключали с ЕС, только направленное на одну страну, которая решила выйти из этого союза", – пояснил Пристайко.