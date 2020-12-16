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Рада утвердила договор о свободной торговле с Великобританией

Рада утвердила договор о свободной торговле с Великобританией

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0083 в целом как закона проголосовали 303 народных депутата.

Указанное соглашение президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали в Лондоне 8 октября.

Как пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, британский парламент тоже завершил процедуру ратификации соглашения и оно должно вступить в силу с 1 января.

Торговый представитель отметил, что в экономической части новый договор с Великобританией полностью базируется на положениях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Соглашение предусматривает, что пошлины на промышленную продукцию исчезают совсем. Небольшие исключения для удобрений, электроники и автомобилей могут (но не обязательно будут) облагаться пошлиной не более за 1-2% в течение следующих двух лет. А с 2023 года пошлин на промышленную продукцию не будет вообще", – написал Качка на своей странице в Facebook.

По словам замминистра, благодаря ратификации соглашения Великобритания сможет более гибко относиться к антидемпинговым и защитным мерам, применяемых к Украине сейчас. В частности, это касается металлургической продукции.

"В сельском хозяйстве, конечно, не так легко добиться такого же уровня либерализации. Тем не менее все аграрные товары, не подлежащие тарифным квотам, не будут облагаться пошлинами вообще", – отметил Качка.

Он уточнил, что в части остальных сельхозтоваров квоты составят не менее 13% объема, который сейчас зафиксирован в Соглашении об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

"Обе стороны понимают, что спрос на украинскую продукцию в Британии будет больше. Поэтому уже в 2022 году мы обновим эти цифры в сторону увеличения, либо до полной отмены тарифных квот", – добавил Качка.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отмечал, что новое соглашение представляет собой документа объемом сотни страниц, который призван установить стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, включая зону свободной торговли. Необходимость подписания документа возникла после выхода этой страны из Евросоюза, а соответственно – из соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

"Это соглашение, фактически, является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это приблизительно такое же ассоциативное соглашение, которое мы заключали с ЕС, только направленное на одну страну, которая решила выйти из этого союза", – пояснил Пристайко.

Автор: 

Велика Британія (1199) ВР (2867) парламент (1948) ратифікація (80) торгівля (875) ЗВТ (238)


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много вопросов к этому соглашению, с учетом того, что Британия вышла с Евросоюза. У Британии большие проблемы с ЕС. Может быть коллизия.
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16.12.2020 19:52 Відповісти
"вяликие" гришсшит-бритен. геи в паричках и лосинах. Ну и иже с нми "ЫрландЫя". Эти "страны" по недоразумению именующие себя "джентельменами" подписали Будпаштский меморндум. Где помощь этих вонючих "геев"? Где гарантии?
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16.12.2020 20:07 Відповісти
Гниють Брітіші, всьо розіср...али ... А були колись Великими...
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16.12.2020 21:08 Відповісти
Да не переживай ты так.. Так как гниет Украина, даже Британия не гниет. Экономически)
Достаточно взять и посмотреть на зарплаты гниющих британцев и не гниющих украинцев))

Кстати по секрету. Британцы в Польшу и Чехию на заработки не ездют)))
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17.12.2020 10:45 Відповісти
Ездют на заработки в Австралию, Канаду и ЮСА....
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17.12.2020 10:58 Відповісти
То что Великобритания имеет свободный въезд в эти страны, безвизовый - не новость.

А вот на счет эмиграции и иммиграции... шо ты там бздело?

Рада утвердила договор о свободной торговле с Великобританией - Цензор.НЕТ 5673
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17.12.2020 12:20 Відповісти
Бздело, ты, клоун..
этот график себе затусуй
в Ау этих "помми" жопой жуй...
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04.01.2021 09:09 Відповісти
Дебильное поведение оппозиционных партий и ЕС в том числе. Чем хуже в данный момент Украине тем нам оппозиции лучше. Такое впечатление что их ФСБ курирует
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17.12.2020 08:12 Відповісти
Украине нужно наладить институты по подготовке людей и создать под эти институты производства товаров и нужно обеспечить производства договорами по экспорту этих товаров иноземцам. Тогда будут люди обеспечены рабочими местами и не будут уезжать из страны на заработки, и с экспорта товаров они будут получать за заказы деньги поступающие от иностранцев и это будут новые деньги поступившие в страну и увеличивающие количество денег в стране ибо рабочие будут тратить деньги внутри страны и страна будет насыщаться деньгами, а деньги - это средства, которые позволят улучшать страну. Только те страны богатые, которые имеют большой экспорт. Нужно обучать людей создавать свой бизнес и нужно обеспечить страну системой, которая будет честная и будет не мешать бизнесу, а наоборот помогать ему и уменьшать налоги и обеспечивать льготами и всяческими субсидиями. И нужно сделать систему без коррупции и честными судами и честными органами. Вся власть прогнила и не достойна быть у власти и они порочны и их души сгнили и такие души могут вести только к упадку. Потому что они руководствуются своими пороками - это жадностью, обманом, лицемерием, предательством, личной выгодой, а не благом страны, благом народа, благом Армии, благом системы, процветанием государства. Пороки власти - стали их нравами, а значит они ведут страну к упадку. Украине нужен или диктатор, который наведет порядок, или нужно создать систему в которой народ получит права диктатора - ввести прямую демократию и в которой народ сможет на демократических голосованиях выдвигать свои предложения онлайн на сайте прямой демократии, как на сайте петиций сейчас к президенту - любой может написать петицию и собрать голоса, так и на сайте прямой демократии должно быть, что любой гражданин имеет равные права и может написать закон и подать его на рассмотрение на сайт и если его поддержит большинство народа по правилам демократии - власть большинства, то закон вступает в силу и народ живет по новому закону. По другому выбраться из упадка будет практически невозможно!
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17.12.2020 10:48 Відповісти

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