Прибыль "Интерпайпа" Пинчука превысила $160 миллионов

Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила $162,46 млн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года чистый ее убыток составлял $60,71 млн.

Согласно промежуточному отчету неаудированных консолидированных финансовых результатов деятельности по стандарту МСФО, доналоговая прибыль компании составила $178,13 млн против доналогового убытка $40,6 млн за 9 месяцев 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

В то же время свободные денежные средства "Интерпайпа" по состоянию на 30 сентября уменьшились до $109,64 млн со $256,15 млн на начало этого года.

Совокупный доход компании из-за отрицательных курсовых разниц в $204,3 млн составил за девять месяцев этого года $20,91 млн против $133,13 млн за тот же период прошлого года, когда курсовые разницы были позитивными и составили $87,21 млн.

Компания уточнила, что операции по хеджированию денежного потока в январе-сентябре этого года принесли $62,77 млн по сравнению со $106,64 млн в январе-сентябре прошлого года.

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Как сообщалось, "Интерпайп" в первом полугодии 2020 года получил $115,53 млн чистой прибыли, тогда как в аналогичном периоде прошлого года был чистый убыток в размере $25,42 млн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.