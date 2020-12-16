Кабмин изменил порядок регистрации транспортных средств
Кабинет министров Украины изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.
Соответствующее постановление Кабинет министров принял 16 декабря, сообщает пресс-служба МВД.
В частности, постановление предоставляет возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров, через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.
Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.
Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии их с учета.
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