Кабмин изменил порядок регистрации транспортных средств

Кабинет министров Украины изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял 16 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, постановление предоставляет возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров, через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.

Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии их с учета.