НАБУ рассекретило запись обсуждения назначения Буславец менеджером Ахметова

Следствие по так называемому делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы ДТЭК на кадровые назначения во власти.

Об этом детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили членам Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, передает пресс-служба НАБУ.

"Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний – инициатора введения "Роттердам+" – на кадровые назначения во власти, следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству из-за действия указанной формулы", – сказано в сообщении.

В презентации НАБУ, представленной на заседании комитета, приводится расшифровка фрагмента перехваченного разговора топ-менеджера группы компаний и иностранного лица, в котором топ-менеджер рассказывает о хороших отношениях с кандидатом на должность министра энергетики весной 2020 года.

Вопрос назначения Буславец выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов называли Буславец близкой к холдингу Ахметова. Затем 16 апреля она была назначена и.о. министра решением Кабмина, о такой договоренности также идет речь в представленном НАБУ разговоре.



Детективы НАБУ также сообщили, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы доказать многомиллиардный ущерб в связи с введением формулы "Роттердам+" и уже суд учесть все обстоятельства и принять справедливое решение.

В связи с этим НАБУ настаивает на смене прокурора по делу, поскольку нынешний прокурор Виталий Пономаренко решил закрыть дело на финальной стадии расследования, несмотря на 6 обоснованных подозрений.

"Вполне естественно, что при таких обстоятельствах следствие настаивает на смене прокурора. Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис генерального прокурора саботирует. Поэтому, пользуясь случаем, детективы НАБУ, акцентировали внимание народных депутатов на ключевых аргументах следствия и важности смены прокурора". – сказано в сообщении НАБУ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

Как сообщалось, 27 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ планировало обжаловать постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

В конце октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формулы "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов". Однако это решение также пока не выполнено.

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" также было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.