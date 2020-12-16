Кабмин разрешил возобновить работу аналогового телевидения на Донбассе

Кабинет министров на заседании в среду, 16 декабря, решил восстановить аналоговое телевизионное вещание на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями на период до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Необходимость принятия акта обусловлена ​​тем, что процесс перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат не закончен в связи с недостаточным финансовым обеспечением, устарелостью материально-технической базы, существенными затратами на создание качественного информационного продукта, необходимого для заполнения эфирного времени на каналах местного вещания. Поэтому отключение аналогового сигнала приведет к усилению иностранного влияния на информационное пространство Украины", – пояснил представитель Кабмина.

В свою очередь в пресс-службе Министерства цифровой трансформации уточнили, что постановлением Кабмина использование технологии "Аналоговое телевизионное вещание" будет возобновлено для определенных Национальным советом по вопросам телерадиовещания каналов на территориях, граничащих с Россией и временно оккупированными территориями, на период до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а для местных каналов, не имеющих лицензий на цифровое вещание, – до 31 марта 2021 года.