Украина выходит из пяти договоров СНГ в сфере энергетики

Кабинет министров на заседании в среду, 16 декабря, принял решение о выходе Украины из пяти международных договоров в сфере энергетики, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, правительство одобрило выход Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года, Горной хартии государств - участников СНГ от 27 марта 1997 года, Соглашения о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013 года, Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года и Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 31 мая 2013 года.

"Правовая база по сотрудничеству с СНГ в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере", – пояснил представитель Кабмина.

Правительство своим решением также уполномочило МИД сообщить о решении Украины выйсти из указанных соглашений в установленном порядке.

Напомним, Украина постепенно выходит из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.