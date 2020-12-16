Кабмин упростил назначение субсидий на оплату коммуналки для безработных

Кабинет министров предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, а также упростил процедуру назначения помощи для лиц без доходов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 декабря, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Сегодня на заседании правительства усовершенствован порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", – сказано в сообщении.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов и в соответствии с законодательством освобожденным от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (в настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии).

Кроме того, расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО "Ощадбанк" и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров, а также установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.