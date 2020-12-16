IT-компания Grid Dynamics покупает нидерландского конкурента с четырьмя офисами в Украине

IT-компания польского происхождения Grid Dynamics (ее акции торгуются на NASDAQ) покупает нидерландскую IT-компанию Daxx.

Сумму сделки стороны не разглашают, сообщает отраслевое издание ain.ua.

"Соглашение ускорит совместную географическую экспансию и выход на новые рынки. Также это позволит предложить новые услуги клиентам и разнообразить техническую экспертизу", – сообщили в Grid Dynamics.

У обеих компаний есть представительства в Украине, а Daxx входит в топ-50 IT-компаний Украины по версии DOU.

Daxx – нидерландская IT-компания, имеющая 4 центра разработки в Украине: в Киеве, Харькове, Днепре и Львове. В ее украинских офисах работает около 500 специалистов. Компания создает и развивает распределенные команды инженеров по разработке софта для корпоративных клиентов и стартапов в США и Западной Европе.

Штаб-квартира Grid Dynamics расположена в Калифорнии, она занимается проектированием и внедрением программ цифровой трансформации для компаний. Среди ее клиентов – Google, Apple, Microsoft, Tesla, PayPal. Центры разработки также есть в Киеве, Харькове и Львове.

По данным Daxx, сделка объединит до 1000 IT-специалистов в Украине, то есть, число украинских разработчиков у Grid Dynamics может составлять около 500 человек.