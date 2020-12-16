Курс биткоина превысил отметку $20 тысяч впервые в истории

Биткойн подорожал до очередного рекорда и впервые превысил отметку в $20 тыс.

По данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов в среду, 16 декабря, подскочил более чем на 6% и составляет сейчас $20,62 тыс., передает Интерфакс-Украина.

В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц – на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

На этом фоне американская платежная система PayPal в ноябре открыла свою криптовалютную платформу для всех пользователей в США после тестирования сервиса на ограниченной аудитории. С помощью этой функции пользователи могут покупать, хранить и продавать ряд криптовалют, включая биткойн в приложении PayPal.