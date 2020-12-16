Украинские вина со следующего года будут продаваться в Японии
В Японии уже в следующем году будут продаваться украинские вина.
Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook.
"Украинские вина в следующем году выйдут на японский рынок! Если все пройдет хорошо, следующими будут водка и пиво", - написао Корсунский.
По его словам, компания Helms Ltd. стремится сделать Йокогаму - город побратим Одессы - витриной украинского вина в Японии.
"Мы им поможем. Замечательная встреча сегодня с СЕО Юки Исе и его командой". - написал Корсунский.
Джерело: Facebook
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