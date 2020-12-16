Украинские вина со следующего года будут продаваться в Японии

В Японии уже в следующем году будут продаваться украинские вина.

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook.

"Украинские вина в следующем году выйдут на японский рынок! Если все пройдет хорошо, следующими будут водка и пиво", - написао Корсунский.

По его словам, компания Helms Ltd. стремится сделать Йокогаму - город побратим Одессы - витриной украинского вина в Японии.

"Мы им поможем. Замечательная встреча сегодня с СЕО Юки Исе и его командой". - написал Корсунский.