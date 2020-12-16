"Укрзализныця" готова продать свои заводы по ремонту локомотивов

"Укрзализныця" отнесла свои локомотиворемонтные и вагоноремонтные заводы к непрофильным активам, в связи с чем рассматривает возможность их продажи, аренды передачи в концессию или в государственную или коммунальную собственность.

Об этом говорится в презентации, которая ранее была представлена "Укрзализныцей" бизнесу, передает отраслевое издание ЦТС.

Среди активов, рассматриваемых для реализации, в презентации указаны Днепропетровский тепловозоремонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Львовский локомотиворемонтный завод, Киевский электровагоноремонтный завод.

Также в список вошли Дарницкий, Стрыйский, Панютинский вагоноремонтные заводы.

Кроме того, к реализации могут быть предложены Староконстантиновский и Коростенский заводы железобетонных шпал, щебневые карьеры, Киевский электротехнический завод "Транссигнал" и т.д.

К профильным активам, которые не могут быть отчуждены, отнесены железнодорожная инфраструктура, подвижной состав, системы сигнализации, централизации и управления движением поездов.

Как сообщалось, в октябре Кабинет министров принял решения, которые позволят АО "Укрзализныця" оптимизировать расходы на содержание активов для дальнейшей модернизации компании.



Директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая отмечал, что к непрофильным активам отнесут все, что не относится к железнодорожной инфраструктуре, подвижному составу и диспетчеризации. Исключения - позиции, в которых существует риск монополизации услуг или продукции.

Топ-менеджер компании отмечал, что в результате оптимизации только в 2021 году "Укрзализныця" рассчитывает получить 5 млрд гривен дополнительного дохода.