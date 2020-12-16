Авиакомпания SkyUp сократила пассажиропоток на 22%

Авиакомпания SkyUp за период с января по ноябрь 2020 года перевезла 1,19 млн пассажиров, что на 21,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было перевезено 1,52 млн пассажиров.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отмечается, что, согласно внутренним статистическим данным, с января по ноябрь 2020 года авиакомпания перевезла 1 194 765 пассажиров, имея во флоте 11 самолетов..

За аналогичный период 2019 года SkyUp перевезла 1 522 089 пассажиров, оперируя 9 самолетами.

SkyUp за ноябрь 2020 года перевезла 61,15 тысяч пассажиров, что на 65% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было перевезено 173,21 тысяч пассажиров. Из общего количества пассажиров - 53 699 тыс. было перевезено чартерными рейсами и 7 452 тыс. - регулярными.

Всего за ноябрь было осуществлено 390 рейсов, при этом, за аналогичный период прошлого года было осуществлено 1 115 рейсов. Из них выполнено 330 чартерных и 60 регулярных рейсов. В ноябре 2020 года авиаперевозчик выполнил вовремя 88,5% своих рейсов, при этом, в ноябре прошлого года этот показатель составил 67,5%.