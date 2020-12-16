Кабмин решил создать Национальную телекоммуникационную сеть

Кабинет министров на заседании 16 декабря утвердил порядок функционирования Национальной телекомсети (НТС).

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

"Государственные органы власти будут обеспечены современными телекоммуникационными услугами от государственного оператора. Это инициатива Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи - соответствующее решение приняло правительство", - сказано в сообщении.

Постановление создает правовые основы функционирования Национальной телекоммуникационной сети. Используя ее, государственные органы будут обеспечены качественным доступом к:

государственным ресурсам;

защищенному центру обработки данных;

ведомственной связи и специальной связи;

межведомственному электронному документообороту и тому подобное.

"Благодаря оптимизации работы системы государственного управления мы будем экономить государственные средства. Также новые стандарты обеспечат лучшую защиту государственных информационных ресурсов и прозрачность их работы", - отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Механизмы функционирования Национальной телекоммуникационной сети и перечень ее услуг будет определять Госспецсвязи.

В структуру НТС входят транспортная и мультисервисная платформы, а также центр управления сетью. Транспортная платформа, в свою очередь, делится на оптический, спутниковый и радиосегмент. Мультисервисная платформа предназначена для обеспечения пользователей мультимедийными услугами, услугами спецсвязи и киберзащиты.

Пользователями НТС определены спецпользователи, пользователи бюджетной сферы (госорганы, госучреждения и госкомпании-собственники объектов критической инфраструктуры), операторы Национальной системы конфиденциальной связи и собственники объектов критической инфраструктуры.

Администратором НТС определена Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования и развития НТС обеспечивается за счет средств госбюджета, выделенных Госспецсвязи и средств, полученных техническими администраторами от предоставления услуг НТС.