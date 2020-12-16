Кабмин выделил 490 миллионов на закупку школьных автобусов

Кабинет министров на дополнительном внеочередном закрытом заседании в среду, 16 декабря, выделил 490 млн грн на приобретение школьных автобусов, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями, для перевозки детей и педагогов, проживающих в сельской местности.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина пояснил, что для этого были перераспределены средства образовательной субвенции местным бюджетам в 2020 году в объеме 161,9 млн грн и финансирование некоторых расходов Министерства образования на общую сумму 328,1 млн грн. В итоге была увеличена образовательная субвенция для направления расходов в объеме 490 млн грн на приобретение школьных автобусов.

Автобусы в модификации "школьный" в Украине выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", "УкрАВТО", завод "Черкасский автобус".

Средняя цена школьных автобусов, реализуемых на тендерах в ProZorro в 2020 году, - 1,85-1,9 млн грн за автобус.