Рябикин опроверг слухи о своей отставке из Гостаможни

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг слухи о своей отставке.

Об этом Рябикин написал в Facebook.

"Видимо кому-то очень хочется, чтобы я побыстрее ушёл... но придется потерпеть", - заявил Рябикин.

Ранее в СМИ сообщалось, что Рябикин якобы написал заявление об увольнении с поста главы Гостаможни менее чем через месяц после назначения на эту должность.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.