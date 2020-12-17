Мэр Харькова Кернес умер от последствий коронавируса, – Фукс

Бизнесмен Павел Фукс сообщил о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходил лечение в берлинской клинике "Шарите".

Об этом Фукс сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - сообщил Фукс.