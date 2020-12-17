Европарламент утвердил семилетний бюджет Евросоюза

Европейский парламент утвердил на пленарной сессии в среду в Брюсселе семилетний бюджет Евросоюза.

Как было объявлено по результатам голосования, законопроект по бюджету на 2021-2027 годы, согласованный с Советом ЕС 10 ноября, был утвержден 548 голосами "за", 81 - "против", и 66 евродепутатов воздержались, сообщает Интерфакс-Украина.

Европарламент, говорится в сообщении представительной ассамблеи ЕС, добился в результате переговоров дополнительно 15 млрд евро на 10 ключевых программ Евросоюза, в том числе по научным исследованиям, здравоохранению, "зеленой экономике" и цифровому переходу.

Семилетний бюджет ЕС утвержден в размере 1,074 трлн евро.