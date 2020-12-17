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Новини Коронавірус і карантин
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Рада ввела штрафы для бизнеса за нарушение масочного режима посетителями

Рада ввела штрафы для бизнеса за нарушение масочного режима посетителями

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.

Соответствующий законопроект №3890 о внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был проголосован в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Закон устанавливает финансовые санкции к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Согласно принятому закону предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 5100 грн).

Составлять постановления о наложении штрафов и применение финансовых санкций будут уполномоченные должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Джерело:  Интерфакс-Украина
ВР (2867) карантин (2077) штраф (1113) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+16
Ты в своем уме 3****? С каких это пор субъекты предпринимательской деятельности стали отвечать за действия третьих лиц и на каком основании они будут командовать кому-то что-то одевать если они не являются сотрудниками правоохранительных органов? Пришел к ним посетитель без намордника и не хочет его одевать, какие у них возможности его заставить? Он пошлет их нах и будет 100% прав, т.к. они ему никто и звать их никак.
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17.12.2020 16:20
+15
Депутаны в очередной раз насрали на конституцию и законы. Какие права у обычного ФОП проводить санитарный контроль посетителей? Он что, полицейский что кто-то должен реагировать на его замечания? Его просто пошлют нафиг и будут правы, т.к. с точки зрения закона продавец в ларьке не является сотрудником правоохранительных органов и его требования не правомочны.100% что сейчас пойдут по магазинам паравозы из ментов и подставных лиц. Подставное заходит без маски, за ним сходу менты с протоколом штрафа на ФОПа за "посетителя" без маски.
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17.12.2020 16:23
+7
Отказывается одеть маску-отказывайте в обслуживании. Весь хрен до копейки.
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17.12.2020 16:46
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17.12.2020 15:40 Відповісти
Ты в своем уме 3****? С каких это пор субъекты предпринимательской деятельности стали отвечать за действия третьих лиц и на каком основании они будут командовать кому-то что-то одевать если они не являются сотрудниками правоохранительных органов? Пришел к ним посетитель без намордника и не хочет его одевать, какие у них возможности его заставить? Он пошлет их нах и будет 100% прав, т.к. они ему никто и звать их никак.
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17.12.2020 16:20 Відповісти
Нууу вывести нахрен на улицу к другим придуркам, или наряд вызвать
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17.12.2020 20:04 Відповісти
с каких это дел продавец будет выводить покупателя из зала? И что он будет делать если тот откажется уходить? Вызовет наряд? Так наряд приедет.. и выпишет ему штраф за то что у него человек без маски в торговом зале.
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18.12.2020 00:45 Відповісти
Наряд не приедет, от слова "ВООБЩЕ". Занимаюсь вопросами "охраны" ТРЦ - клали с пробором покупатели на требование надеть маски и попробуй не пусти, а полиция на такие вызовы со стороны охраны х..... забивает
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18.12.2020 12:18 Відповісти
О, у вас вже мізки добряче промиті.
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18.12.2020 04:44 Відповісти
Нынче придурки без масок в ТЦ и маркетах нагло дефилируют мимо охраны, та редко заставляет надеть маску. Охране похер. Вот закон и приняли чтобы охране было не похер, и наводили порядок. А иначе никакой мотивации.
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17.12.2020 20:08 Відповісти
Ну оденет он маску на входе, дальше снимет, кому-то от этого легче станет?
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18.12.2020 00:46 Відповісти
Вам вже потрібен психолог аби від зомбування відворожив.
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18.12.2020 04:45 Відповісти
Ваня, не мелите чуш! Охрану за это либо заказчик оштафует, либо полиция на нарушение свобод граждан.
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18.12.2020 12:20 Відповісти
Согласен!!!Очень "мудрое" решение!!! Теперь чиновники с Минздрава, и копы могут спать спокойно и ничего не делать!! Ведь теперь зондеркоманды по отлову челов без масок(и вооружать продавцов дубинками,что бы те лупили непослушных)сами предприниматели!!!Гениально!!!ОДНО НО!!!Если вы "трахните" покупателя,безмасочника в СВОЁМ магазине-то он к вам больше НИКОГДА не придёт!!! А это значит что вы потеряете в год(в продуктовом магазине) в среднем 24000 грн в год!!!
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18.12.2020 14:33 Відповісти
Неконституционно как и вся вру.

Суд вважає, що пп. п. постанови КМУ від 2020 р. № (нужное подставить) обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.Полиция не настолько пришибленная чтоб за безнамордными бегать
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18.12.2020 14:59 Відповісти
Депутаны в очередной раз насрали на конституцию и законы. Какие права у обычного ФОП проводить санитарный контроль посетителей? Он что, полицейский что кто-то должен реагировать на его замечания? Его просто пошлют нафиг и будут правы, т.к. с точки зрения закона продавец в ларьке не является сотрудником правоохранительных органов и его требования не правомочны.100% что сейчас пойдут по магазинам паравозы из ментов и подставных лиц. Подставное заходит без маски, за ним сходу менты с протоколом штрафа на ФОПа за "посетителя" без маски.
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17.12.2020 16:23 Відповісти
Отказывается одеть маску-отказывайте в обслуживании. Весь хрен до копейки.
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17.12.2020 16:46 Відповісти
А не важно отказал ты или нет. Подставной без маски в торговом зале уже повод для штрафа.
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17.12.2020 17:24 Відповісти
Очередной адепт теории заговоров. Читай с пониманием: *за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты...*
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17.12.2020 20:57 Відповісти
Ты реально тупой или просто зебот? Ок, поясню на пальцах - заходит подставное лицо в ресторан/кафе/спортзал в маске. Внутри маску снимает. Тут же заходят менты и выписывают конторе штраф за допуск без маски. Схема простая и понятная как 2*2 для всех кроме откровенных 3******.
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18.12.2020 00:41 Відповісти
Ставишь камеру на входе и в заведении. Показываешь полиции, что мимо поста охраны или администратора "подставное лицо" зашло в маске и самовольно сняло ее уже в зале. Если штраф все равно выписывают - отмечаешь в протоколе свое несогласие и оспариваешь его через суд
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18.12.2020 10:36 Відповісти
Ну да, у нас же в каждом лотке стоят камеры и система видеонаблюдения с неприрывной записью.
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23.12.2020 13:45 Відповісти
Так мы говорим про лотки или "ресторан/кафе/спортзал"? Практически во всех вышеперечисленных заведениях сейчас есть камеры. А даже если речь идет про небольшой магазин - простенькая айпи камера с записью на винт компа (к которому она подключается хоть через провод, хоть через WiFi, хоть по интернету) - будет вместе с установкой стоить дешевле, чем один такой штраф.
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23.12.2020 13:50 Відповісти
Мы говорим про всех. И далеко не везде есть камеры. Я понимаю что ботам кабмина трудно в это поверить..
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24.12.2020 13:05 Відповісти
Ну да, маленькая камера с маленьким вайфай и маленьким компьютером с винтом. Как раз то что может себе позволить каждый овощной-конфетный магазинчик/лоток в период кризиса. Как же вы 3***** далеки от жизненных реалий..
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24.12.2020 13:07 Відповісти
Началось,открыли новое поле для взяток и процентов от штрафов для полицаев,недопуск и не пропуск подразумевает применение силы и спецсредств,у предпринимателей нет такого права и быть не может,на верхзраду работают юристы-идиоты.
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17.12.2020 16:47 Відповісти
державний кошторис з чогось треба поповнювати, адже скарбниця зовсім спорожніла
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18.12.2020 04:48 Відповісти
Уже паранжу треба всім натягувать щоб були всі покорниє щоб вакцина харашо принімалася
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17.12.2020 17:01 Відповісти
Дебіли, ця маска крім шкоди нічого позитивного не дає. Ці придурки сюди ще включили распіратори, через клапан якого хворий видихає всі бацили без будь якої очистки. Запуталася зелена пліснява в трох соснах. Але це короношахрайство їм на поміч і вони заганяють людей в стойло. Організуймося і керуємо державою згідно 5 статті Конституції.
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17.12.2020 18:17 Відповісти
який дебілізм. замість того, щоб допомагати бізнесу, вони видумують нові штрафи.. оце називається закінчення епохи бідності?
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17.12.2020 18:35 Відповісти
Все ,пора вже і цих гнать ...
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17.12.2020 19:30 Відповісти
Кернес ехал среди толпы народа, ни у кого не было масок в разгар эпидемии. Когда до упрямых дебилоидных отрицателей ковида дойдет что маски носить надо. Не носишь - штраф, и побольше. В торговом центре треть беззаботных или без масок, или одета наполовину. Вы че, придурки, жопой дышите, или жабрами? ))
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17.12.2020 20:00 Відповісти
а тебе то, какая разница, ты же в маске. держи дистанцию и не парься.
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17.12.2020 22:12 Відповісти
Маска не для захисту того хто її вдягає. Чого ж ви такі тупі, досі не взнали для чого маска.
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18.12.2020 12:50 Відповісти
ты один здесь умный.
ты точно утверждаешь, что средство индивидуальной защиты не предназначено для индивидуальной защиты?
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18.12.2020 13:03 Відповісти
обычная маска предназначена для защиты других в большей степени. Респираторы, наоборот. Но ведь так сложно подумать о других, у нас только пасти открывают, когда надо поорать меня не пускают. Но почему-то никто не хочет понять, что с правами вообще также следуют и обязанности, которые тоже нужно выполнять.
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18.12.2020 13:31 Відповісти
уже двое умных нашлось.
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18.12.2020 13:52 Відповісти
Олег це не тільки я. МОЗ так стверджує, Японці так кажуть.
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18.12.2020 22:46 Відповісти
Правильно, но перекладывать на сотрудников предприятий и учреждений ответственность за третьих лиц, на которых они не имеют законного способа повлиять - это бред. Вот зашел человек в магазин без маски, надевать отказывается, продавец его должен силой выпроваживать или как? Да, можно отказать в обслуживание, но что делать, если этот дебилоид без маски скандалит и отказывается уходить, ведь ковид-диссиденты, как правило, тупы и агрессивны.
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17.12.2020 22:28 Відповісти
и кого в какой стране маски защитили от заражения?
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18.12.2020 00:43 Відповісти
"маски носить надо"

на які наукові дослідження спирається це сумнівне твердження?
і чому Скандинавські країни про це нічого не знають?
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18.12.2020 12:20 Відповісти
Як ох.єнно маніпулюють натовпом і натовп дискутує про маски які не захищають від віруса,і про дибільну дистанцію ніби вірус не зможе пролетіти більше півтора метри.Тут навіть не медицину потрібно знати,а лише фізику.
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17.12.2020 23:45 Відповісти
Орієнтація жидокацапської влади, яке вже 30 років керує Україною, - повне винищення українців. Це видно абсолютно в уьому. Одних висотних монолітних залізобетонних бункерів, яким засрали весь Київ, вже достатньо аби за 20 років скоротилось населення вдвічі, а тут ще й вірус підсипали. От влада і бере курс на пришвидшення - турборежим, як вони самі це і називають...
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18.12.2020 04:54 Відповісти
Маска не для захисту того хто вдягає. Спочатку почитайте для чого маска, й яку відстань вірус може подолати у повітрі, а потім "вумні" тексти пишіть, не кожен плюнути на два метри зможе... хвізіків розвелося ппц.
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18.12.2020 12:48 Відповісти
Не рада а ідіоти якісь.
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18.12.2020 12:45 Відповісти
Й що "Велюр" ресторан аштрафують 😮😮😮 ?
Та ну нах....
Зеля жгі...
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18.12.2020 13:01 Відповісти
Неконституционно как и вся вру.
Суд вважає, що пп. п. постанови КМУ від 2020 р. № (нужное подставить) обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення. Полиция не настолько пришибленная и не будет унижаться чтоб за безнамордными бегать
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18.12.2020 15:02 Відповісти

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