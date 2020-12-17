"Укрзализныця" получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода. ФОТО

АО "Укрзализныця" получила два новых вагона от Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом в Facebook сообщил глава филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

По словам Перцовского, новые вагоны по качеству являются "другим измерением".

"Возможность ехать в т.ч. по колее 1435 и разрешения на движение в Европе. Умывальники в каждом купе; Мультимедийная система; Пеленальный столик; Душевая; Видеонаблюдение для безопасности и многие другие технические достопримечательностей", - перечислил он характеристики новых вагонов.

Перцовский заявил, что "Укрзализныця" планирует использовать эти вагоны для восстановления международных пассажирских перевозок после окончания карантина. По его словам, такие перевозки составляют 20% доходов от всех пассажирских перевозок "Укрзализныци".













