Витренко признал выплату многомиллионной премии от "Нафтогаза" в виде облигаций

Кандидат на должность первого вице-премьера Украины и министра энергетики Юрий Витренко в рамках соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" получит вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом Витренко заявил в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает Интерфакс-Украина.

"Я не получил никаких денег. Мне вчера звонила жена с этим вопросом: "где деньги?" Я сказал, что это неправда. Соглашение об урегулировании, которое заключается с "Нафтогазом", предусматривает, что они уже все предназначенные мне деньги по премии перечислили в бюджет. Я получаю вместо своих денег долгосрочные гривневые облигации на сумму, которую "Нафтогаз" мне задолжал", – рассказал Витренко.

При этом он уточнил, что не будет истребовать с "Нафтогаза" штрафные санкции за несвоевременную выплату ему премии.

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Как сообщалось, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники писал, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак продвигают кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера –министра энергетики.

При этом руководство государства пролоббировало выплату 170 млн грн премии для бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, которые он должен был получить по решению Стокгольмского арбитража.

Однако эти средства не были выплачены, из-за чего Витренко в феврале 2020 года подал иск в Печерский суд Киева.

Напомним, в мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премии должны были составить 1% от общей суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд).

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации.