airBaltic весной 2021 году начнет летать в Украину по четырем маршрутам

Авиакомпания airBaltic включила четыре маршрута в Украину в летнее расписание 2021 года, которое начнет действовать с 28 марта.

Об этом сообщили в авиакомпании.

Латвийский авиаперевозчик намерен обслуживать линии Рига-Киев, Рига-Львов, Рига-Одесса и Вильнюс-Киев, передает avianews.com.

Рейсы в Киев будут выполняться на круглогодичной основе, тогда как в региональные аэропорты Украины - на сезонной.

Опубликованное расписание предусматривает совершение трех-четырех рейсов в день на линии Рига-Киев и трех рейсов в неделю на маршруте Вильнюс-Киев.

Полеты из Риги в Одессу airBaltic будет выполнять со 2 мая 2021 года по 29 октября 2021 года пять раз в неделю, из Риги во Львов - с 3 июня 2021 года по 29 октября 2021 года два раза в неделю.

Перед бронированием авиабилетов пассажирам следует учитывать возможность изменения расписания или отмены рейсов по коммерческим или другим причинам.

Авиакомпания имеет право отказаться от совершения перелетов не менее чем за 2 недели и не обязана будет в таком случае выплачивать компенсацию.

В мая 2020 года airBaltic неоднократно в течение нескольких месяцев переносила возобновление рейсов Рига-Киев. В результате авиакомпания вернулась в Украину, однако открыла новый для себя маршрут Вильнюс-Киев. Рейсы из Риги в Украину до сих пор не выполняются.