БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
505 0

Аэропорты Киева не приостанавливали работу из-за снегопада

Аэропорты Киева не приостанавливали работу из-за снегопада

Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице.

"Мы работаем сейчас в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта агентству Интерфакс-Украина.

О работе в штатном режиме сообщили и в международном аэропорту "Киев" им.Игоря Сикорского (Жуляны).

В Киеве со среды, 23 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. С утра до вечера возможен мокрый снег, самые интенсивные осадки ожидаются днем.

Джерело:  Интерфакс-Украина
аеропорт (1162) Бориспіль (700) Жуляни (135)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 