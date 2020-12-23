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Новини Опалювальний сезон
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"Нафтогаз" повысил цены на газ для поставщиков отопления на 14%

Оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет топливо в рамках исполнения специальных обязательств (ПСО), в декабре 2020 года составит 6 103,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку), что на 13,54% или на 727,73 грн больше, чем в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах, в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 от 19 октября 2018 года.

Как сообщалось, в ноябре НАК "Нафтогаз Украины" поставлял природный газ для производителей тепловой энергии по цене 5 375,37 грн за тыс. кубометров, в октябре цена составляла 5 374,1 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года.

Автор: 

газ (7941) Нафтогаз (3321) вугілля (1896) опалювальний сезон (1152) Теплокомуненерго (432)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо за обіцене зниження тарифів! шоб, ви ***** зелені, згоріли накуй!
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23.12.2020 15:02
+2
От логіка людська. Люди 60-70 років тому мозолі натирали, саджаючи посадки. А ******* недоумки мислять: піду поспилюю. І на скільки вистачить дерев при таких думках ідіотів?! А в 30-ті роки такі мислили? Закладу сусіда куркуля, а шо тут такого. Він он яку хату має.
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23.12.2020 17:00
+2
"Взял пилочку...пошел в посадочку...напилял дровишек...и будет тебе счастье""
Это же надо такую хрень предлагать. Вот от таких счастливых у нас скоро будет пустыня....Наших пару сельских "экономистов газа" повязали-вид у них не очень счастливый....
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23.12.2020 18:02
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Дякуємо за обіцене зниження тарифів! шоб, ви ***** зелені, згоріли накуй!
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23.12.2020 15:02 Відповісти
Интересно. А Коболев всем втирает что цены на мировых рынках на газ сильно упали. Там упали, а у нас поднялись. Видимо так и работает закон сохранения энергии в природе.
Как трудно жить без пистолета.
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23.12.2020 15:22 Відповісти
ЗЕЛЕНІ БАРИГИ ПРОЛІЗЛИ НА ЗАМІНУ СИВОЧОЛОМУ, ЗАГОЛОВОК БИКУВАТИЙ, ТАРИФИ СІОНІСТИ ПОВИСИЛИ ДЛЯ ВСІХ ЖИТЕЛІВ УКРАЇННИ.,А НЕ ПОСТАВЩИКАМ.
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23.12.2020 15:23 Відповісти
зеленые с успехом продолжают "дело" "сивочелого"!!!!!!
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23.12.2020 15:52 Відповісти
Поставьте себе http://tepllo.pp.ua http://tepllo.pp.ua/ твердотопливный котел - и будет вам счастье !
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23.12.2020 16:03 Відповісти
"Поставьте себе http://tepllo.pp.ua/ http://tepllo.pp.ua/ твердотопливный котел - и будет вам счастье !"" Дровами ,если они куплены-не натопишь,не нагреешься.Проверено. Да,за уголёмусор не намекайте....Пока что,даже при такой цене на газ-дрова дороже.
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23.12.2020 16:14 Відповісти
Взял пилочку...пошел в посадочку...напилял дровишек...и будет тебе счастье
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23.12.2020 16:15 Відповісти
От логіка людська. Люди 60-70 років тому мозолі натирали, саджаючи посадки. А ******* недоумки мислять: піду поспилюю. І на скільки вистачить дерев при таких думках ідіотів?! А в 30-ті роки такі мислили? Закладу сусіда куркуля, а шо тут такого. Він он яку хату має.
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23.12.2020 17:00 Відповісти
"Взял пилочку...пошел в посадочку...напилял дровишек...и будет тебе счастье""
Это же надо такую хрень предлагать. Вот от таких счастливых у нас скоро будет пустыня....Наших пару сельских "экономистов газа" повязали-вид у них не очень счастливый....
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23.12.2020 18:02 Відповісти
Вот ты придурок. На дворе 21 век, а ты предлагаешь пилить посадку.
Пили себе мозги, может поумнеешь
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23.12.2020 18:10 Відповісти
Синхронно Нафтогаз поднял на 50% зарплату топ-менеджерам.
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23.12.2020 18:12 Відповісти
Кроме того, он выступил за пересмотр фонда оплаты труда, который будет увеличен более чем в два раза. Министр подчеркнул, что финпланом предусматривается увеличение зарплаты членов правления на 56% и зарплаты рядового сотрудника на 85%.
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23.12.2020 18:22 Відповісти
Походу всьо! Хто не " терпіла" виходити потрібно. З конкретними діями!
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23.12.2020 19:10 Відповісти

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