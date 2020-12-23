Нацбанк отозвал лицензии у 8 финучреждений

Национальный банк Украины отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

Лицензии аннулированы у: "Ломбард "Гулевич и компания", кредитного союза "Вместе к успеху", кредитного союза "Грицева калитка", финансовых компаний "Альма", "Дастер Капитал", кредитное учреждение "Инвестиционное", "Квадра куб", "Траст Финанс".

Обязательства кредитного союза "Грицева калитка" составляли 44,6 тыс. грн (0,003% от объема рынка) по состоянию на 30 сентября 2020 года, а ее активы - 449,3 тыс. грн (0,02%).

Обязательства кредитного союза "Вместе к успеху" по состоянию на 30 июня 2020 составляли 141,3 тыс. грн (0,01% от объема рынка), а его активы - 272,7 тыс. грн (0,01%).