Цены на газ в Европе выросли до $220 за тысячу кубометров

Спотовые цены на газа в Европе продолжают расти в преддверии нового понижения температуры воздуха.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду выросла до $220 за тысячу кубометров, что стало максимальным значением с 5 февраля 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

С начала декабря спотовые цены на газ выросли на 18%.

Европа начала декабрь с максимального (близкого к техническому пределу) отбора газа из ПХГ. По мере повышения температуры он сократился примерно в два раза по итогам последней недели, но все еще значительно превышает показатели декабря прошлого года.

В результате уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 77,71%, однако это на 3,49 процентных пункта больше среднего показателя на эту дату за предыдущие пять сезонов (74,22%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 39%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).