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Кабмин предложил отменить мораторий на продажу крупных госпредприятий (обновлено)

Кабмин предложил отменить мораторий на продажу крупных госпредприятий (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил законопроект, который призван разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

В частности, предложено снять ограничения на продажу 5 государственных ТЭЦ, 3 облэнерго, предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля".
Премьер уточнил, продажа крупных государственных предприятий призвана увеличить поступления в бюджет на 12 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7756) обленерго (325) ОПЗ (376) приватизація (1348) ТЕЦ (353) ОГХК (134)


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