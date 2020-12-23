Кабмин предложил отменить мораторий на продажу крупных госпредприятий (обновлено)
Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил законопроект, который призван разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.
В частности, предложено снять ограничения на продажу 5 государственных ТЭЦ, 3 облэнерго, предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля".
Премьер уточнил, продажа крупных государственных предприятий призвана увеличить поступления в бюджет на 12 млрд грн.
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