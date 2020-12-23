Кабмин предложил отменить мораторий на продажу крупных госпредприятий (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил законопроект, который призван разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

В частности, предложено снять ограничения на продажу 5 государственных ТЭЦ, 3 облэнерго, предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля".

Премьер уточнил, продажа крупных государственных предприятий призвана увеличить поступления в бюджет на 12 млрд грн.