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Новини Бюджет-2021
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Шмыгаль анонсировал пересмотр бюджета на 2021 год после первого квартала

Шмыгаль анонсировал пересмотр бюджета на 2021 год после первого квартала

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал пересмотр государственного бюджета на 2021 год после первого квартала следующего года.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства.

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен", - сказал премьер, передает Интерфакс-Украина.

По словам Шмыгаля, при таком условии будут увеличены расходы на соцвыплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.

"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тыс. грн", - указал премьер.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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