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Шмыгаль анонсировал пересмотр бюджета на 2021 год после первого квартала
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал пересмотр государственного бюджета на 2021 год после первого квартала следующего года.
Об этом Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства.
"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен", - сказал премьер, передает Интерфакс-Украина.
По словам Шмыгаля, при таком условии будут увеличены расходы на соцвыплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.
"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тыс. грн", - указал премьер.
Джерело: Интерфакс-Украина
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