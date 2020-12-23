Кабмин утвердил размер платы за разовый проезд по концессионной дороге

Кабинет министров Украины утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Соответствующее решение было принято на заседании 23 декабря.

Согласно тексту постановления, как сообщает Интерфакс-Украина, ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – 0,023 евро;

для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонн – 0,023 евро;

для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн – 0,045 евро;

для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн – 0,133 евро.