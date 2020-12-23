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Из Минфина уволился отвечающий за долговую политику заместитель министра

Из Минфина уволился отвечающий за долговую политику заместитель министра

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, уволил Василия Шкуракова с должности заместителя министра финансов по собственному желанию.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Шкураков работал в Минфине с декабря 2018 года, он курировал департаменты долговой политики и фискальных рисков.

С 2017 года по декабрь 2018 года работал на должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ЧАО "Укргидроэнерго". До этого работал в Минфине с 2005 года, в том числе возглавлял Департамент долговой политики.

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Джерело:  Facebook
Мінфін (2935) звільнення (1004) Марченко Сергій (250)


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