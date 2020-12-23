Кабмин предложил ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил проект законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которым предложено установить штрафы для больных острой респираторной болезнью COVID-19 за нарушение самоизоляции.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Документ предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции или обсервации, даже если это не привело к распространению болезни.

В частности, законопроектом предлагается:

дополнить статью 44 КоАП частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни;

внести изменения в статьи 219, 222, 222-1, 236 КоАП, предоставив исполнительным органам местных властей, Нацполиции и органам государственной санитарно-эпидемиологической службы полномочия составлять протоколы и штрафовать нарушителей по вышеуказанной статье;

Госпогранслужбе предложено предоставить полномочия штрафовать нарушителей в случае их выявления в пунктах пропуска (контроля) через государственную границу или в контрольных пунктах въезда-выезда.

Согласно обнародованному на сайте Кабмина законопроекту, штраф за нарушение самоизоляции составит от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 - 8500 грн).