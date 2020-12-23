Европейские компании запустят производство "зеленого" водорода мощностью 25 ГВт
Крупнейшие в мире энергетические компании запустят производство "зеленого" водорода мощностью 25 ГВт.
Семь компаний – ACWA Power, Iberdrola, CWP Renewables, Envision, Ørsted, Snam и Yara – организовали коалицию под названием "Катапульта зеленого водорода" (Green Hydrogen Catapult). Среди участников в основном электроэнергетические компании, но также газовая компания Snam и производитель удобрений Yara.
Новая инициатива нацелена на развертывание 25 ГВт мощностей по производству водорода на основе возобновляемых источников энергии к 2026 году. Участники Green Hydrogen Catapult рассчитывают, что масштабирование производственных мощностей сделает водород конкурентоспособным на рынке углеводородов, снизив его стоимость до $2 за килограмм по сравнению с нынешними $8.
Недавние исследования показывают, что цена в $2 за килограмм – это своего рода переломный момент, пройдя который экологически чистый водород станет конкурентоспособным и коммерчески привлекательным для использования в разных секторах экономики.
В рамках инициативы семь компаний обязались работать вместе, чтобы ускорить развитие экологически чистых водородных технологий, производства компонентов, развития рынка и притока инвестиций в водородную инфраструктуру. Некоммерческая организация Rocky Mountain Institute будет помогать участникам в реализации инициативы.
Где конкретно и какие именно мощности будут строиться не сообщается.
Реализация проекта потребует инвестиций в размере около 110 миллиардов долларов США и создаст более 120 000 рабочих мест.
Будь ласка, зачекайте...
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