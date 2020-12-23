Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода

Ведущий мировой разработчик морских ветровых электростанций Ørsted и ведущая компания по производству удобрений Yara объединили усилия в проекте, направленном на замену ископаемого водорода возобновляемым при производстве аммиака.

Потенциал сокращения выбросов составит более 100 тыс. тонн CO2 в год. Если будет обеспечено необходимое государственное софинансирование и создана правильная нормативно-правовая база, проект может быть запущен в 2024/2025 годах.

Компании планируют создать электролизную установку мощностью 100 МВт в голландской провинции Зеландия. Установка будет работать на ветровой энергии. Офшорная электростанция Ørsted Borselle расположится как раз у побережья Зеландии.

Получаемый водород будет использоваться на заводе Yara для производства около 75 тыс. тонн "зеленого аммиака" в год, что составляет приблизительно 10% мощности данного аммиачного завода.

"Зеленый" аммиак предназначен для использования в производстве углеродно-нейтральных удобрений, декарбонизации сельскохозяйственного сектора, а также имеет потенциал в качестве климатически нейтрального судового топлива.

Водород, производимый из возобновляемых источников энергии, в настоящее время намного дороже "ископаемого". Устранение этого разрыва в стоимости требует времени и будет зависеть от государственной поддержки в дополнение к частным инвестициям в крупномасштабное производство возобновляемого водорода и аммиака.

Поэтому партнёры будут добиваться государственного софинансирования для разработки и строительства рассматриваемой электролизной установки. При условии достаточного софинансирования и подтвержденного экономического обоснования окончательное решение об инвестициях в строительство нового предприятия может быть принято в конце 2021 или начале 2022 года.

"Ørsted стремится инвестировать в масштабное производство возобновляемого водорода. При правильной поддержке этот проект Yara и Ørsted не только приведет к значительному сокращению выбросов CO2, но и поможет усовершенствовать технологию для более широкой декарбонизации европейской промышленности", – отметил Мартин Нойберт, исполнительный вице-президент и генеральный директор Ørsted Offshore.

"Зеленый аммиак может иметь важное значение для обеспечения устойчивого производства продуктов питания, кроме того, он становится наиболее многообещающим углеродно-нейтральным энергоносителем для нескольких энергетических применений, таких как декарбонизированное судовое топливо. Объединение с компанией Ørsted в этом проекте в Нидерландах представляет собой важный шаг, призванный помочь Yara реализовать свои стратегические амбиции", – сказал Терье Кнутсен, исполнительный вице-президент и глава подразделения Farming Solutions в Yara.

Обладая обильными оффшорными ветровыми ресурсами и крупными центрами потребления водорода в прибрежных районах, Нидерланды имеют хорошие возможности для того, чтобы возглавить зеленую трансформацию тяжелой промышленности с использованием офшорной ветровой энергии, обеспечивая при этом конкурентоспособность ключевых промышленных секторов и создавая экономическую активность и рабочие места, отмечают компании.