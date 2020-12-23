Поставщиков газа освободили от необходимости создавать страховой запас еще на год

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, принял постановление "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2021 год".

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, документом продлено действовавшей в течение 2016-2020 годов нормы об установлении нулевого размера страхового запаса природного газа.

"Стоит отметить, что в этом году запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Так, Украина увеличила объемы газа в хранилищах до 28,1 млрд куб. м (по состоянию на 31 октября 2020 года), что на 6,3 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. По состоянию на 23 декабря в хранилищах находится 24,46 млрд куб. м", – отмечается в сообщении.

В то же время для безопасности поставок природного газа постановлением вводится норма, согласно которой в случае наступления на рынке природного газа кризисной ситуации поставщики природного газа должны создать страховой запас природного газа в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки на следующий месяц.

Как сообщалось, на 2020 год Кабинетом министров также утверждена нулевая норма страхового запаса.

Формирование страхового газа предусмотрено законом "О рынке газа". Изначально закон предусматривал формирование всеми поставщиками страхового запаса в размере 50% месячного объема поставки. Позже Рада снизила требование, делегировав Кабмину полномочия по определению конкретного размера страхового запаса на каждый год и установив верхний предел в 10%.

Норма о формировании страхового запаса критикуется частными компаниями-поставщиками, которые не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в ПХГ. В то же время в "Нафтогазе Украины" и ОГТСУ ранее отмечали, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа.