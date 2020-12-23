В Украине создадут единую систему цифровой радиосвязи для служб оперативного реагирования
Кабинет министров Украины на заседании 23 декабря утвердил план действий по созданию единой многозоновой системы цифровой радиосвязи для обеспечения взаимодействия между службами оперативного реагирования.
Как отмечается в пояснительной записке к плану, вследствие пандемии COVID-19 сложилась ситуация, которая требует эффективного взаимодействия между всеми службами оперативного реагирования и управления за счет принятия мер по внедрению единой многозоновой системы цифровой радиосвязи, передает Интерфакс-Украина.
Согласно утвержденному правительством плану, в январе 2021 года должна быть создана рабочая группа по изучению целесообразности внедрения такой системы цифровой радиосвязи. В группу будут входить представители МВД, Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения, и Госслужбы спецсвязи и защиты информации, а также, по согласию, представители Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, Генштаба Военных Сил, Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и госпредприятия "Украинский госцентр радиочастот".
В феврале 2021 года планируется подготовить и утвердить техзадание по выполнению научно-исследовательской работы о состоянии распределения радиочастотного ресурса, определения технологии и разработки предложений по внедрению указанной системы на соответствующих частотных диапазонах.
По результатам этой работы предлагается подготовить финансово-экономическое обоснование запуска такой системы и подать в Кабмин предложения по финансированию ее построения.
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