IRENA: к 2030 году зеленый водород составит конкуренцию "ископаемому"
Международное агентство возобновляемой энергетики (IRENA) выпустило доклад "Вопросы снижения стоимости зеленого водорода" (Green Hydrogen Cost Reduction: scaling up electrolysers to meet the 1.5 C climate goal).
В докладе говорится, что водород, производимый с помощью возобновляемых источников энергии, сможет конкурировать по стоимости с альтернативными типами водорода, производимыми на основе ископаемого топлива к 2030 году.
Это произойдёт благодаря сочетанию снижения затрат на солнечную и ветровую энергию, развитию технологий, а также снижения стоимости электролизеров благодаря популяризации.
В исследовании рассматриваются стратегии, которые "могут быть использованы правительствами для снижения стоимости электролизеров на 40% в краткосрочной перспективе и на 80% в долгосрочной".
Авторы отмечают, что экологически чистый водород может сыграть решающую роль в стратегиях декарбонизации, особенно там, где прямая электрификация затруднена. Речь идёт о секторах, где добиться снижения выбросов сложно, таких как сталелитейная, химическая промышленность, дальние перевозки, судоходство и авиация.
Однако нормативные требования, рыночные правила и стоимость производства электроэнергии и электролизеров по-прежнему являются серьезным препятствием на пути использования зеленого водорода.
"Возобновляемый водород может изменить правила игры в глобальных усилиях по декарбонизации нашей экономики", – отметил Франческо Ла Камера, генеральный директор IRENA.
По его мнению, необходимо уравнять правила игры, чтобы сократить разрыв в цене между ископаемым топливом и зеленым водородом. Экономичный экологически чистый водород может помочь построить устойчивую энергетическую систему, основанную на современных технологиях и инновационных решениях, подходящих для 21 века.
Сегодня зеленый водород в 2-3 раза дороже синего, производимого из ископаемого топлива в сочетании с улавливанием и хранением углерода (CCS).
Стоимость производства зеленого водорода определяется ценой на возобновляемую электроэнергию, инвестиционными затратами на электролизер и коэффициентом его использования (временем его работы). Возобновляемые источники энергии уже стали самыми дешевыми производителями электричества во многих частях света, а цены на аукционах порой опускаются ниже $20/МВт*ч. Теперь необходимо значительно снизить инвестиционные затраты на электролизные установки.
В докладе IRENA определены ключевые стратегии и политики по снижению затрат на электролизеры за счет инноваций и повышения производительности, а также увеличения масштабов производства.
Стандартизация и серийное производство блоков электролизеров, эффективность эксплуатации, а также оптимизация закупок материалов и цепочек поставок будут иметь одинаковое значение для снижения затрат. Для этого глобальные производственные мощности, которые сегодня не превышают 1 ГВт (годовой выпуск), должны вырасти до 100 ГВт в следующие 10-15 лет.
В самых оптимистичных сценариях использование дешевой возобновляемой электроэнергии по цене $20/МВт*ч на крупных и конкурентоспособных электролизных предприятиях позволяет производить зеленый водород по конкурентоспособной цене с синим водородом уже сегодня.
Если в следующем десятилетии произойдет быстрое масштабирование и внедрение электролизеров, зеленый водород может начать конкурировать по стоимости с синим водородом к 2030 году во многих странах, показывает анализ IRENA.
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но "альтернативными типами водорода, производимыми на основе ископаемого топлива" явно бред.
Из какого это ископаемого топлива производится водород?
Из артезианской воды?