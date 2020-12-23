Кабмин назначил в Комиссию по азартным играм бывшую чиновницу Налоговой инспекции

Кабинет министров назначил членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Татьяну Кириенко.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что Кириенко назначена путем заключения контракта на время карантина.

Согласно декларации кандидата на должность, Татьяна Кириенко ранее работала в ООО "Партитет К", где на должности директора в 2019 году получила 39,62 тыс. грн зарплаты. Кроме того, она задекларировала 3,84 тыс. грн социальной помощи и 1,07 млн грн от отчуждения недвижимого имущества.

Она также является главой садового товарищества "Мираж" в Старых Петровцах под Киевом, где и проживает в особняке площадью 264,7 кв. м, который официально не введен в эксплуатацию.

Кириенко ранее также работала в КГГА, в Министерстве внутренних дел, в 2015 году была заместителем Голосеевской районной налоговой инспекции в Киеве, а также проходила спецподготовку как кандидат на судейскую должность.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.