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Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета на 2020 год благодаря размещению ОВГЗ

Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета на 2020 год благодаря размещению ОВГЗ

Министерство финансов ожидает перевыполнения доходов государственного бюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020 года.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Lb.ua.

"Было успешное размещение ОВГЗ на 51 млрд грн. У нас еще два аукциона внутренних и будет перевыполнение дохода где-то 10-13 млрд грн по итогам года. Поэтому оснований считать, что мы не выполним бюджет в части расходов, тоже нет. На данный момент, я уже могу это сказать спокойно", – сказал Марченко.

Министр напомнил, что в декабре Украина также разместила еврооблигации на $600 млн и получила 600 млн евро от Евросоюза.

При этом Марченко подчеркнул, что Единый казначейский счет обладает достаточной ликвидностью для финансирования необходимых платежей в текущем году.

Как сообщалось, по данным Минфина, заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре составили 455,5 млрд грн или 75,6% от плана, что вызывало сложности с финансированием дефицита госбюджета.

Тем временем, по данным Госказначейства, поступления в госбюджет не от заимствований в январе-ноябре 2020 года составили 944,73 млрд грн при плане в 944,98 млрд грн, таким образом план поступлений выполнен почти на 100%.

Автор: 

Джерело:  Lb.ua
держбюджет (1573) держборг (1088) Мінфін (2935) Марченко Сергій (250)


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В теорії фінансів та в бюджетній практиці є таке розуміння як ВИКОНАТИ БЮДЖЕТ. Не просто "ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ", а ВИКОНАТИ. Це ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ далі можна трактувати як виконати ДОБРЕ, виконати провально чи так собі.
Але ВИКОНАТИ БЮДЖЕТ - це розуміється виконати не тільки ЗАГАЛЬНІ сумарні показники дОХОДІВ та ВИДАТКІВ, а виконати в РОЗРІЗІ ВСІХ ДОХОДІВ та ВИДАТКІВ.
Те що за рік НАПОЗИЧАЛИСЯ, то це швидше свідчить, що поставили під загрозу майбутнє виконання бюджетів в РЯДІ років.
Та й цей рік, хіба можна ЩОСЬ розповідати про виконання, коли в ПРИЗНАЧЕННІ витрат бюджету на 2020 р. в 400 млрд грн вже на жовтень ПЛАНИ становлять 516 млрд грн, а до завершення бюджетного року. то і всі 550 млрд грн буде.
Так само хіба ПРИКРАШАЄ уряд, зокрема мінфін, що УСПІШНО ВИКОНАЛИ ПЛАН запозичень на 702 млрд грн. Співставте, що ПОЗИКИ провели на 702 млрд грн під 3-4 % у валюті да 10-12 % у гривнях, а бюджетні надходжкення виконали БІЛЯ 1059 млрд грн.
Це СТИДНО повинно бути ПРИЗНАВАЬТИСЬ за такі успіхи.
Але ДА, атчитаться можна,
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23.12.2020 17:15 Відповісти

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