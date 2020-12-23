Кабмин предложил ввести ответственность для аудиторов безопасности дорог

Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства по управлению в сфере безопасности автомобильных дорог", который внедряет административную и уголовную ответственность аудиторов безопасности дорог и лиц, которые проверяющих безопасность автопутей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 декабря.

"Сегодня в действующем законодательстве отсутствуют специальные нормы об ответственности аудиторов безопасности автомобильных дорог и лиц, проводящих проверки безопасности автодорог. Мы предлагаем внести изменения в ряд законов и предусмотреть административную ответственность заказчиков работ по строительству и содержанию автодорог за необеспечение осуществления аудита и/или проверки безопасности дорог, если такой аудит и проверка являются обязательными. А также ввести административную ответственность за создание препятствий при осуществлении аудита и проверки безопасности дорог", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, законопроект конкретизирует статью 288 УК об ответственности аудиторов безопасности дорог или лиц, проводящих проверки безопасности автодорог за нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся безопасности дорожного движения.

Законопроект разработан Министерством инфраструктуры в соответствии с пунктом 267 Плана приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденного распоряжением Кабмина от 9 сентября 2020 года №1133.