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В Украине начала работу Национальная социальная сервисная служба

В Украине начала работу Национальная социальная сервисная служба

Национальная социальная сервисная служба приступила к выполнению своих полномочий и функций.

Об этом говорится сообщении в Министерстве социальной политики Украины.

"Сегодня на заседании правительства принято распоряжение о начале выполнения Национальной социальной сервисной службой Украины своих полномочий и функций по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществление государственного контроля соблюдения требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и соблюдения прав детей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже проведены государственная регистрация службы, утверждение ее положения и структуры, штатного расписания аппарата, сметы, а также заполнены 30% вакансий.

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Джерело:  Минсоцполитики
соцдопомога (32) Міністерство соціальної політики (664)


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