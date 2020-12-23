В Украине начала работу Национальная социальная сервисная служба

Национальная социальная сервисная служба приступила к выполнению своих полномочий и функций.

Об этом говорится сообщении в Министерстве социальной политики Украины.

"Сегодня на заседании правительства принято распоряжение о начале выполнения Национальной социальной сервисной службой Украины своих полномочий и функций по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществление государственного контроля соблюдения требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и соблюдения прав детей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже проведены государственная регистрация службы, утверждение ее положения и структуры, штатного расписания аппарата, сметы, а также заполнены 30% вакансий.