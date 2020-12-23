"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Житомир-Фастов до Киева
Филиал "Юго-Западная железная дорога" "Укрзализныци" продлил маршрут курсирования пригородных поездов Житомир-Фастов и Фастов-Житомир до Киева.
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.
Как сообщается, с 23 декабря вносятся изменения в расписание пригородных поездов: пригородный поезд №7030 Житомир-Киев ежедневно будет отправляться из Житомира утром в 5:10 и будет прибывать в Киев в 8:54.
В обратном направлении также ежедневно будет курсировать поезд №7037 Киев-Житомир, который будет отправляться из столицы в 18:43 и прибывать в Житомир в 22:19.
Джерело: "Укрзализныця"
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