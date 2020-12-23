Нацбанк назначил главой департамента финансового надзора соратника главы НБУ

По результатам открытого отбора на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины с 23 декабря назначен Алексей Бережной.

Как сообщает пресс-служба НБУ, на этой должности он будет отвечать за регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений, являющихся платежными организациями и участниками платежных систем;

Кроме того, в сферу ответственности департамента входит осуществление валютного контроля, лицензирование валютных операций, регистрацию операций с валютными ценностями, методологическое и методическое обеспечение выполнения банками и небанковскими финансовыми учреждениями обязанностей в сфере первичного финансового мониторинга.

НБУ напоминает, что Департамент финансового мониторинга входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю председателя Национального банка Ярославу Матузко.

Как сообщалось, до последнего времени Алексей Бережной работал директором департамента комплаенса в "Укргазбанке". Ранее он также работал в "Приватбанке", банке "Хрещатик" и "Укрэксимбанке". С апреля 2014 года до апреля 2015 года Бережной уже был директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины.

Должность директора департамента финансового мониторинга НБУ стала вакантной после освобождения с 21 сентября Игоря Березы.

Из "Укргазбанка" в НБУ в текущем году уже перешли Кирилл Шевченко (на должность главы НБУ) и Игорь Коновалов (на должность директора департамента безопасности).



