БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
786 0

Нацбанк назначил главой департамента финансового надзора соратника главы НБУ

Нацбанк назначил главой департамента финансового надзора соратника главы НБУ

По результатам открытого отбора на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины с 23 декабря назначен Алексей Бережной.

Как сообщает пресс-служба НБУ, на этой должности он будет отвечать за регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений, являющихся платежными организациями и участниками платежных систем;

Кроме того, в сферу ответственности департамента входит осуществление валютного контроля, лицензирование валютных операций, регистрацию операций с валютными ценностями, методологическое и методическое обеспечение выполнения банками и небанковскими финансовыми учреждениями обязанностей в сфере первичного финансового мониторинга.

НБУ напоминает, что Департамент финансового мониторинга входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю председателя Национального банка Ярославу Матузко.

Как сообщалось, до последнего времени Алексей Бережной работал директором департамента комплаенса в "Укргазбанке". Ранее он также работал в "Приватбанке", банке "Хрещатик" и "Укрэксимбанке". С апреля 2014 года до апреля 2015 года Бережной уже был директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины.

Должность директора департамента финансового мониторинга НБУ стала вакантной после освобождения с 21 сентября Игоря Березы.

Из "Укргазбанка" в НБУ в текущем году уже перешли Кирилл Шевченко (на должность главы НБУ) и Игорь Коновалов (на должность директора департамента безопасности).

Автор: 

призначення (1143) НБУ (9294) Шевченко Кирило (153)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 