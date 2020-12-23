БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
333 0

Кабмин увеличил срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты

Кабмин увеличил срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины увеличил до трех месяцев срок предоплаты за средства индивидуальной защиты (СИЗ) и экспресс-тесты на антиген COVID-19.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 23 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту постановления, потребность в принятии документа обусловлена необходимостью сертификации СИЗ, а также значительной потребностью в СИЗ и экспресс-тестах.

Ожидается, что увеличение срока предоплаты будет стимулировать выход на закупки большего количества производителей.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7757) закупівлі (2616) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 