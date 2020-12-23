Кабмин увеличил срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты
Кабинет министров Украины увеличил до трех месяцев срок предоплаты за средства индивидуальной защиты (СИЗ) и экспресс-тесты на антиген COVID-19.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 23 декабря, передает Интерфакс-Украина.
Согласно тексту постановления, потребность в принятии документа обусловлена необходимостью сертификации СИЗ, а также значительной потребностью в СИЗ и экспресс-тестах.
Ожидается, что увеличение срока предоплаты будет стимулировать выход на закупки большего количества производителей.
Джерело: Интерфакс-Украина
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