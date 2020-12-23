БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
356 0

Кабмин утвердил основные направления деятельности "Приватбанка" до 2024 года

Кабмин утвердил основные направления деятельности

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности государственного "Приватбанка" на 2020-2024 годы.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря.

Программа деятельности банка учитывает утвержденные в начале сентября Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.

Как отмечают в Минфине, в свою очередь основные направления деятельности "Приватбанка" на 2020 - 2024 годы станут основой для разработки стратегии его дальнейшего развития.

"В соответствии с основными направлениями деятельности "Приватбанка" на 2020 - 2024 годы миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества, что обеспечит поддержку и усиление свое позиции на рынке в качестве ведущего розничного банка Украины", – сказано в сообщении.

При этом сам перечень основных направлений деятельности банка Минфин не уточняет.

Как сообщалось, Кабмин 16 сентября утвердил основные направления деятельности "Укрэксимбанка" до 2024 года, а 11 ноября – основные направления деятельности "Ощадбанка".

Автор: 

Кабмін (7756) Мінфін (2935) Приватбанк (1783)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 