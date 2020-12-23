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Кабмин одобрил введение европейских правил при выдаче лицензий на перевозки пассажиров

Кабмин одобрил введение европейских правил при выдаче лицензий на перевозки пассажиров

Кабинет министров на заседании 23 декабря одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского союза".

Документ определяет особенности лицензирования на автомобильном транспорте в соответствии с положениями регламента ЕС №1071/2009 и призван адаптировать нормы украинского законодательства к европейскому, передает Интерфакс-Украина

"Сегодня в сфере перевозок грузов и пассажиров автотранспортом во внутреннем и международном сообщении не урегулирован в полной мере ряд вопросов, которые касаются автомобильных перевозок, процедуры оформления, выдачи и мониторинга соответствующих свидетельство профессиональной компетентности менеджеров по перевозкам", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предусматривает также внесение изменений в законы "Об автомобильном транспорте" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и определяет особенности лицензирования на автомобильном транспорте:

  • вводит систему получения свидетельств профессиональной компетентности менеджеров (управляющих) по перевозкам;
  •  вводит механизм подтверждения безупречной деловой репутации автоперевозчиков;
  • устанавливает нормы, регулирующие аспекты об административных правонарушениях в сфере внутренних и международных перевозок пассажиров и грузов.

Кроме того, законопроект предлагает создать Единый комплекс информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте - информационно-телекоммуникационную систему, которая будет ссостоять из программно-информационных комплексов, автоматизированных систем, реестров и программно-технических средств телекоммуникации с целью предоставления услуг в сфере безопасности на наземном транспорте.

"Мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, и имплементировать ключевые европейские нормы в украинском законодательстве. Этот документ вводит общие правила допуска к профессии автоперевозчиков, предусматривает условия для его государственной регистрации как субъекта хозяйствования, требования к его офису, а также безупречной деловой репутации, профессиональной компетентности и надлежащему финансовому состоянию", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
авто (4131) Кабмін (7756) ліцензія (753) Євросоюз (5109)


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