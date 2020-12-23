Кабмин одобрил введение европейских правил при выдаче лицензий на перевозки пассажиров

Кабинет министров на заседании 23 декабря одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского союза".

Документ определяет особенности лицензирования на автомобильном транспорте в соответствии с положениями регламента ЕС №1071/2009 и призван адаптировать нормы украинского законодательства к европейскому, передает Интерфакс-Украина

"Сегодня в сфере перевозок грузов и пассажиров автотранспортом во внутреннем и международном сообщении не урегулирован в полной мере ряд вопросов, которые касаются автомобильных перевозок, процедуры оформления, выдачи и мониторинга соответствующих свидетельство профессиональной компетентности менеджеров по перевозкам", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предусматривает также внесение изменений в законы "Об автомобильном транспорте" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и определяет особенности лицензирования на автомобильном транспорте:

вводит систему получения свидетельств профессиональной компетентности менеджеров (управляющих) по перевозкам;

вводит механизм подтверждения безупречной деловой репутации автоперевозчиков;

устанавливает нормы, регулирующие аспекты об административных правонарушениях в сфере внутренних и международных перевозок пассажиров и грузов.

Кроме того, законопроект предлагает создать Единый комплекс информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте - информационно-телекоммуникационную систему, которая будет ссостоять из программно-информационных комплексов, автоматизированных систем, реестров и программно-технических средств телекоммуникации с целью предоставления услуг в сфере безопасности на наземном транспорте.

"Мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, и имплементировать ключевые европейские нормы в украинском законодательстве. Этот документ вводит общие правила допуска к профессии автоперевозчиков, предусматривает условия для его государственной регистрации как субъекта хозяйствования, требования к его офису, а также безупречной деловой репутации, профессиональной компетентности и надлежащему финансовому состоянию", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий.