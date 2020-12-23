Нацбанк отменил комиссию при выплате помощи на время карантина

Национальный банк Украины (НБУ) отменил плату за услуги в Системе электронных платежей (СЭП) при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина.

Соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП введены с 22 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о выплате единовременной материальной помощи, которая будет осуществляться со счета Пенсионного фонда, открытого в АО "Ощадбанк". Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они указали в заявлении на получение помощи от государства.

Также бесплатными будут и операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке.

Для банков-участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящие от суммы платежа: от 0 до 5 000 грн – 0,35 грн, без НДС; от 5 000 до 100 тыс. грн – 1,20 грн без НДС; от 100 тыс. – 10 грн, без НДС.

Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

По состоянию на 22 декабря Пенсионный фонд перечислил 2,24 млрд грн для выплаты единовременной материальной помощи 280,3 тыс. человек, которые могут потерять доходы в случае ужесточения карантинных ограничений в январе.