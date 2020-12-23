Кабмин утвердил концепцию развития экономики Донбасса до 2030 года

Кабинет министров одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 23 декабря, с доработкой в однодневный срок, передает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

"Речь идет о решении вопросов социально-экономического характера на подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. Эта концепция ляжет в основу при разработке Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской", – отметил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Он напомнил, что до 2014 года Донецкая и Луганская были мощными индустриальными и аграрными регионами. Но в результате вооруженной агрессии Российской Федерации эти территории были разрушены.

"Эксперты оценивают, что на минимальное экономическое восстановление Донецкой и Луганской понадобится около $20 млрд. Эти цифры ориентировочные, но единственное что понятно уже сейчас – они астрономические и решить эти проблемы за счет средств госбюджета, доноров или очередных кредитов – невозможно. На это способны только инвесторы", – отметил Резников.

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Вице-премьер подчерекнул, что подход Концепции будущей Стратегии базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций путем орределения территорий и кластеров приоритетного развития, введение налоговых стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие, распространение стандартов международных коммерческих арбитражей, страхование военно-политических рисков и развития инфраструктуры.

"Создание рабочих мест и развитие способности общин – это приоритеты. Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Будущая Стратегия, которая будет разработана на базе сегодняшней концепции, должна полностью укладываться в логику реформы децентрализации, которая была реализована во многом при поддержке европейских партнеров. Западные инвестиции, вместе с отечественными, могут сыграть решающую роль в превращении областей в двигатель экономического развития", – добавил Резников.

Во исполнение решения правительства Минреинтеграции планирует разработать Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на основе 42 международных кейсов и представить ее на утверждение Кабинета Министров до апреля 2021 года.