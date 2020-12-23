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Нацкомиссия одобрила план развития системы передачи электроэнергии до 2030 года

Нацкомиссия одобрила план развития системы передачи электроэнергии до 2030 года

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунуслуг, на заседании 23 декабря одобрила план развития системы передачи НЭК "Укрэнерго" на 2021-2030 годы.

В соответствии с планом, общая ориентировочная стоимость проектов, которые пребывают на стадии реализации и должны быть завершены к 2030 году, составляет 85,8 млрд грн. Еще 67,2 млрд грн понадобится на реализацию проектов, которые находятся на стадии внедрения, передает Интерфакс-Украина.

Ключевыми действиями плана до 2030 года являются увеличение трансформаторной мощности на 12 451 МВА и строительство новых линий электропередач (ЛЭП) напряжением 330 кВ общей протяженностью 2 390 км, 400 кВ – 55 км, 500 кВ ‒ 61 км, 750 кВ ‒ 611 км. "Укрэнерго" также намерено реконструировать 79 подстанций и заменить 860 опор напряжением 110-330 кВ.

К началу 2020 года срок эксплуатации 66,7% линий электропередач и 17,3% оборудования подстанций пребывают в эксплуатации более 40 лет.

НЭК "Укрэнерго" пересматривает план развития систем передачи на следующие 10 лет ежегодно.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
НКРЕКП (1442) Електрика (1240)


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