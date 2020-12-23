Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" с 2021 года повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

В частности, "Киевстар" упразднит ряд старых контрактных тарифов, которые были запущены около трех лет назад, и в которых все это время не менялись условия, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в пресс-службе оператора, этими тарифам пользуется около 1,5% абонентов "Киевстар", им предложат перейти на другие тарифные планы с большим набором услуг, но и с более высокой абонплатой.

"За эти годы абоненты начали использовать в три раза больше мобильного интернета, больше звонить на другие сети и за границу. Поэтому мы рекомендуем им самостоятельно выбрать актуальные тарифы с большим объемом услуг даже предлагаем 100% скидку на первую абонплату в некоторых тарифах. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц", – сообщили в пресс-службе оператора.

В "Киевстаре" пояснили рост тарифов влиянием инфляции, роста курса валют (операторы покупают оборудование у иностранных поставщиков за валюту), а также необходимостью увеличения инвестиций в развитие сети.

В свою очередь в "Vodafone Украина" сообщили о повышении платы за связь для абонентов, которые используют нишевые архивные тарифные планы, уже недоступные для подключения.

"С момента запуска тарифов возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", – подчеркнули в компании.

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В lifecell сообщили, что оператор повышает стоимость для семи устаревших тарифных планов, часть из которых – акционные, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года. Всего по состоянию на конец 2020 года lifecell обслуживает около 80 тарифных планов.

"На рост цен для абонентов повлияло несколько факторов, главный из них – постоянные инвестиции в работы над расширением емкости 4G-сети и подключение новых населенных пунктов к скоростному мобильному интернету", – отметили в пресс-службе.

Каждому абоненту, для кого была изменена стоимость тарифа, lifecell предложил альтернативный тарифный план из новой линейки при помощи SMS-сообщений.

"Укртелеком" также отмечает, что причиной изменения стоимости связи является экономическая необходимость.

"Растут затраты на содержание сети, растет средний уровень заработной платы, при этом цены на связь в Украине – одни из самых низких в мире. Это предпосылки для роста тарифов по всему рынку что мы и наблюдаем. У нас изменения касаются пакетных предложений по телефонии (то есть только тех в которые включены дополнительные минуты) там рост в В2С сегменте будет на сумму около 25 грн месяц", – прокомментировал сообщение оператора директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

По его словам, пакет "Домашний Базовый" с 500 минутами на междугороднюю связь, 300 минутами на мобильные сети и неограниченными местными звонками будет стоить 139 грн в месяц вместо 117 грн.

"Это весьма конкурентное предложение на рынке голосовой телефонии. В интернете в массовом сегменте в среднем повышение будет на сумму в среднем около 40 грн/месяц, это порядка 25% счета. Рост будет и в бизнес-сегменте и ряде других услуг таких как международные звонки (около 10%) и радио-точек", – добавил Шуранов.