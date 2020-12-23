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Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов

Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" с 2021 года повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

В частности, "Киевстар" упразднит ряд старых контрактных тарифов, которые были запущены около трех лет назад, и в которых все это время не менялись условия, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в пресс-службе оператора, этими тарифам пользуется около 1,5% абонентов "Киевстар", им предложат перейти на другие тарифные планы с большим набором услуг, но и с более высокой абонплатой.

"За эти годы абоненты начали использовать в три раза больше мобильного интернета, больше звонить на другие сети и за границу. Поэтому мы рекомендуем им самостоятельно выбрать актуальные тарифы с большим объемом услуг даже предлагаем 100% скидку на первую абонплату в некоторых тарифах. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц", – сообщили в пресс-службе оператора.

В "Киевстаре" пояснили рост тарифов влиянием инфляции, роста курса валют (операторы покупают оборудование у иностранных поставщиков за валюту), а также необходимостью увеличения инвестиций в развитие сети.

В свою очередь в "Vodafone Украина" сообщили о повышении платы за связь для абонентов, которые используют нишевые архивные тарифные планы, уже недоступные для подключения.

"С момента запуска тарифов возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", – подчеркнули в компании.

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В lifecell сообщили, что оператор повышает стоимость для семи устаревших тарифных планов, часть из которых – акционные, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года. Всего по состоянию на конец 2020 года lifecell обслуживает около 80 тарифных планов.

"На рост цен для абонентов повлияло несколько факторов, главный из них – постоянные инвестиции в работы над расширением емкости 4G-сети и подключение новых населенных пунктов к скоростному мобильному интернету", – отметили в пресс-службе.

Каждому абоненту, для кого была изменена стоимость тарифа, lifecell предложил альтернативный тарифный план из новой линейки при помощи SMS-сообщений.

"Укртелеком" также отмечает, что причиной изменения стоимости связи является экономическая необходимость.

"Растут затраты на содержание сети, растет средний уровень заработной платы, при этом цены на связь в Украине – одни из самых низких в мире. Это предпосылки для роста тарифов по всему рынку что мы и наблюдаем. У нас изменения касаются пакетных предложений по телефонии (то есть только тех в которые включены дополнительные минуты) там рост в В2С сегменте будет на сумму около 25 грн месяц", – прокомментировал сообщение оператора директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

По его словам, пакет "Домашний Базовый" с 500 минутами на междугороднюю связь, 300 минутами на мобильные сети и неограниченными местными звонками будет стоить 139 грн в месяц вместо 117 грн.

"Это весьма конкурентное предложение на рынке голосовой телефонии. В интернете в массовом сегменте в среднем повышение будет на сумму в среднем около 40 грн/месяц, это порядка 25% счета. Рост будет и в бизнес-сегменте и ряде других услуг таких как международные звонки (около 10%) и радио-точек", – добавил Шуранов.

Автор: 

Київстар (279) мобільний зв’язок (789) тарифи (1306) Укртелеком (232) Lifecell (137) Vodafone (162)


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Топ коментарі
+25
Корпоративный сговор в чистом виде.

Антимонопольный комитет не видит и не слышит.

Не говоря о том, что Киевстар и Лайф положили болт на решение о том, что тариф должен взыматься за месяц, а не за 4 недели.
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23.12.2020 20:39
+15
Фуфло. Они развивают сети тут, а не там.
В Украине рабочая сила самая дешевая в Европе. Оборудование не стало дороже.

Просто есть повод взять больше денег и все.
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23.12.2020 20:50
+15
Это называется картельный сговор, когда основные игроки рынка сговариваются о одновременном повышении цен на свои товары. Но антимонопольный комитет как обычно слеп.
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23.12.2020 23:37
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Неприятно, но факт - в Украине самые низкие цены в ЕС на мобильную связь (в разы). Если продукты уже многие дороже в Украине, то мобильную связь давно надо подымать в цене.
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23.12.2020 20:35 Відповісти
Чтобы что?
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23.12.2020 20:36 Відповісти
Надо развивать инфраструктуру, модернизировать сети, вот они сильно отстали от той же Европы.
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23.12.2020 20:40 Відповісти
Фуфло. Они развивают сети тут, а не там.
В Украине рабочая сила самая дешевая в Европе. Оборудование не стало дороже.

Просто есть повод взять больше денег и все.
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23.12.2020 20:50 Відповісти
Повод пока есть - гребанные операторы с ужасом считают каждый спутник сети Старлинк.Маск им в кошмарных снах приходит с косой.Чуют гады кончину своей эпохи, вот и решили грабануть,а купить несколько "членов" АМКУ для них не вопрос
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23.12.2020 23:50 Відповісти
сеть Старлинк вообще никак не конкурирует с мобильными сетями.
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24.12.2020 08:36 Відповісти
Особенно в области мобильного интернета не конкурирует, который и дает повод задирать цены. Правда.

Не говоря о том, что любая интернет-звонилка посылает навсегда в сад амбиции украинских операторов.
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24.12.2020 08:58 Відповісти
"оторый и дает повод задирать цены. Правда." - эм, это вообще не связанные вещи.
"Не говоря о том, что любая интернет-звонилка посылает навсегда в сад амбиции украинских операторов." - ну так пользуйтесь и пошлите "навсегда в сад амбиции украинских операторов", Вас же насильно не заставляют?
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24.12.2020 09:03 Відповісти
не скажи ,не скажи.Когда у меня на работе дед 72 года юзает на смартфоне ,аккаунты в тик-ток,фейсбук,вайбер ,телеграм и еще хзгде,платит за коммуналку через приват и тд -то нах ему моб.оператор, если получит доступ до инета дома,на работе,в маркетах ,на остановках и в церкви даже.
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24.12.2020 21:25 Відповісти
ну так пусть не пользуется, его же насильно не заставляют, правда?
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25.12.2020 08:23 Відповісти
"В Украине рабочая сила самая дешевая в Европе" - двор мести может быть, но в телекоме это далеко не так.
"Оборудование не стало дороже" - какое именно оборудование?
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24.12.2020 08:38 Відповісти
1. Рабочая сила в целом самая дешевая в Украине. И не надо рассказывать, что в телекоме Украины охренительно более квалифицированные кадры, чем в Албании и поэтому стоят, как в Германии.

2. Любое оборудование. Цена в валюте та же, что была и год назад.
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24.12.2020 08:55 Відповісти
1. Мы не про целое, а про конкретную отрасль. "чем в Албании и поэтому стоят, как в Германии." - Вы не поверите, но наши телеком спецы очень ценятся на западе и зачастую имею сопоставимую ЗП в Украине.
2. "Цена в валюте та же, что была и год назад" - даже то что появилось только в этом году? ))
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24.12.2020 09:06 Відповісти


Вот только в Украине - не на Западе. Хочешь европейских зарплат - езжай в Европу и докажи там, что ты их стоишь.

Ты много видел серверов одной торговой марки, появившихся в этом году и поэтому стоящих дороже аналогичных в прошлом?
По твоей логике любая техника каждый следующий год должна становиться дороже. А на практике любой мидл-компьютер, например, стоит столько же, сколько и 10, 15, 20 лет назад - штуку баксов.
Просто 20 лет назад это был пентиум ММХ 166, а сейчас это пентиум кор І7.
Но стоит этот кор І7 столько же, сколько 20 лет назад стоил его прадедушка пентиум ММХ.
Все то же происходит и в телекоме. Иначе не было бы стимула обновлять оборудование и все сидели бы на старье пока оно работает (что, кстати, на самом деле и делают украинские операторы).
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24.12.2020 09:20 Відповісти
"Хочешь европейских зарплат - езжай в Европу и докажи там, что ты их стоишь." - еще раз, для тех кто в танке, ездят, доказывают, а многие получают "европейские ЗП" дома, в Украине
"Ты много видел серверов одной торговой марки, появившихся в этом году и поэтому стоящих дороже аналогичных в прошлом?" - серверов? Мы вроде про телеком говорим ))
"По твоей логике любая техника каждый следующий год должна становиться дороже" - нет, это твоя логика.
"Иначе не было бы стимула обновлять оборудование" - оборудование обновляется по многим причинам и выход нового "проца" не входит в эти причины.
" все сидели бы на старье пока оно работает" - погуглите такую контору как Интертелеком, они и сидели (сидят) на старом оборудовании
"то, кстати, на самом деле и делают украинские операторы" - некоторые, точнее 2 Интертелеком и Тримоб, большая тройка регулярно обновляет оборудование.
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24.12.2020 09:25 Відповісти
Ценообразование на любую технику подчиняется одной логике.

И хватит сопли по обоям мазать, пытаясь рисовать себя очень эксклюзивным спецом в области телекоммуникаций.
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24.12.2020 09:28 Відповісти
"Ценообразование на любую технику подчиняется одной логике." - но у Вас та ее нет, логики та
"пытаясь рисовать себя очень эксклюзивным спецом в области телекоммуникаций." - ну Вы же вообще никакого отношения к телекому не имеете, но сопли пузырями распускаете....
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24.12.2020 09:33 Відповісти
Як мінімум, стосовно спеціалістів вам пояснили на пальцях.
Українські ІТ фахівці визнаються в ЄС , це молоді люди, що легкі на підйом, тому щоб їх утримати слід платити співставну з\п.
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24.12.2020 10:45 Відповісти
пентиум кор І7 Нету такого))
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24.12.2020 13:43 Відповісти
а в ЧЕМ собственно "отстование"? я пользуюсь в Польше услугами "плюс", до этого был "плэй" - что у них, что у "киевстара" галимая связь во многих местах!
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23.12.2020 20:51 Відповісти
І шо ??? Нехай кредити беруть...Чому повинен страждати кінцевий споживач? В Європі і зарплати в людей відповідні ,а в нас 200 дол.
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23.12.2020 20:52 Відповісти
"Нехай кредити беруть." - ну и Вы же можете мобильной связью не пользоваться
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24.12.2020 08:39 Відповісти
А я так понимаю зарплаты у нас в Украине самые высокие в Европе? Да?
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23.12.2020 20:52 Відповісти
как же они "сводили концы" все эти годы? и потом - зароботки украинцев одни из самых низких в Европе! ну что б доходчивее было - как бы вы обрадовались, если бы вам предложили платить за услуги оператора мобильной связи в ...3(три) раза больше?!
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23.12.2020 21:57 Відповісти
"как же они "сводили концы" все эти годы? " - ну ЛАйф, например, постоянно в убытках был
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24.12.2020 08:40 Відповісти
ЛАйф, очень хорошо ДЕТЕкал, а сейчас ещё и СЕСает Украину, так что татарин, в убытках точно не был!
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24.12.2020 12:30 Відповісти
С каких пор татарин стал владельцем туркцел?
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24.12.2020 12:33 Відповісти
Коня куют а жаба ногу подставляет, ето называется. А с чего Украине равняться ценами на Европу если в Европе зарплату платят в Евро а в Украине грювнями?
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23.12.2020 22:18 Відповісти
Офигеть решение. Если у вас сырокопченая колбаса дорогая, то значить и за воду и мобильную связь платите больше.
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24.12.2020 00:16 Відповісти
Корпоративный сговор в чистом виде.

Антимонопольный комитет не видит и не слышит.

Не говоря о том, что Киевстар и Лайф положили болт на решение о том, что тариф должен взыматься за месяц, а не за 4 недели.
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23.12.2020 20:39 Відповісти
Уря товарисчи!!!
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23.12.2020 20:52 Відповісти
"Укртелеком" также отмечает, что причиной изменения стоимости связи является экономическая необходимость.

=========================
экономическая необходимость в УТ-це підняти тарифи щоб ще більше абонентів відмовилося від послуг фіксованої телефонії та неякісного інтернету. А відповідно це призведе до скорочення персоналу ліквідації АТС продажу на металобрухт кабеля та приміщень...Манагерам премії та підвищення зарплатні за "оптимізацію"
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23.12.2020 20:56 Відповісти
О каком росте валют ети крахоборы говорят если сегодня курс валют такой же как 5 лет назад. Так и говорите что не можете нажраться
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23.12.2020 22:17 Відповісти
Київстар на контракті з 95 підняли на 175, включили туди домашній інтернет (які няшки). Їм пох, що цей домашній інтернет мені не потрібен... Тепер я інвестор вишок 5 Г ... курва...
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23.12.2020 22:22 Відповісти
Переходите на Лайфселл с сохранением номера совершенно бесплатно. Там для перешедших очень вкусный тариф Смарт Лайф за 80грн/мес.
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23.12.2020 23:31 Відповісти
Так ось хто нас обдирає, "інвестор" Василь Степанович, хлопці налітай, покажемо йому Кузькіну мать...
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24.12.2020 12:34 Відповісти
Повысили тарифы и включили в тариф никому не нужные услуги типо бесплатные звонки на Рашку и в Польшу. Кому нужны ваши звонки на Рашку и в Польшу? Гастарбайтерам и сепарам? А так же добавили с *барского плеча* пару Гб интернета на весь месяц. Для справки, 1Гб интернета ето посмотреть видео в интернете 15минут. а остальные 30 дней в месяц сосать лапу. Да подавитесь вы своим мобильным интернетом. К тому же операторы обманывают потребителя обещая за 300грн+ *безлимитный* интернет. На самом же деле етот *безлимитный* интернет будет на такой медленной (до 0,8Мб/с) скорости что лучше его не включать чтобы не разбить со злости телефон.
https://biz.censor.net/comments/locate/3238756/01921490-d778-733b-82a4-f52d66695551
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23.12.2020 22:37 Відповісти
На чорта старшим людям з телефонами на "гудзиках" 'больше мобильного интернета?
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23.12.2020 23:35 Відповісти
у людей есть родственники в России. у меня есть аж на Дальнем Востоке, Приморский край - переселили еще до войны: Клич Сталина: заселять новые земли, попробуй откажись! из Одесской области аналогично. В Приморском крае до 40% украинцев живут, даже мэры и губернатор украинец. правда Путин и Ко все сделали чтобы люди забыли свой язык., нет укр. школ, Вузов, газет, радио и ТВ. Его уже не понимают!
Нам не хватает этих 30 мин. бесплатных звонков. а так дорого платить
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24.12.2020 13:17 Відповісти
а чого ви не спілкуєтесь у месенджерах безкоштовних вайбер, телеграм, вотсап?
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24.12.2020 13:58 Відповісти
Это называется картельный сговор, когда основные игроки рынка сговариваются о одновременном повышении цен на свои товары. Но антимонопольный комитет как обычно слеп.
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23.12.2020 23:37 Відповісти
В Украине такой антимонопольный комитет как при шоветском шаюзе профсоюз был. Что партия скажет то они и решат. Так и здесь, антимонопольный комитет принадлежит самим олигархам
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24.12.2020 12:21 Відповісти
Сделали бы пенсионерам дешевый тариф без интернета. Совести нет...
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24.12.2020 01:29 Відповісти
Ну у меня такой -интернет 1 Гб , водафон 28 грн/мес - так-то 35 грн , но типа скидка.
И вот пришла СМС - с НГ будет 45 грн .....
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24.12.2020 09:05 Відповісти
а який це в вас пакет? Назва? Я б мамі на таки поміняв.
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24.12.2020 14:02 Відповісти
http://specialcom.net/mobile-telecomm/4g-smart-xs-specialnyj-tarif-vodafon-za-35-grn-kak-podklyuchit/
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24.12.2020 19:17 Відповісти
оце правильно. Має бути альтернатива. Не всі користуються мобільним інтернетом. Тим більше, що його якість взагалі залишає бажати кращого і не відповідає міжнародним стандартам. Ми як ота відстала провінція. Вже весь світ вже готується до п"ятірки, а в нас ще й досі часткове покриття третім поколінням.
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24.12.2020 14:07 Відповісти
по любому это договорняк, ктобы опять отреформиновать карманы потребителей. несколько месяцев назад т.н. вудафоне попытальсь в наглую поднять в 2 раза тариф и сразу потеряла больше миллиона абонентов.
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24.12.2020 02:26 Відповісти
Мразота ублюдочная зеГнидная
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24.12.2020 02:34 Відповісти
Задрали уже.
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24.12.2020 05:51 Відповісти
Цена услуги или товара для сравнения
Дорого или нет
Главный показатель
Сколько времени человек должен проработать
Чтобы купить товар или услугу
А не цыфровое выражение
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24.12.2020 10:10 Відповісти
труси останні вам не віддати?? В нашій країні просто не може бути здорової конкуренції. Всі хто надає послуги телефонії, таке враження, що в них один власник, бо так сінхронно підвищувати тарифи може тільки той, хто володіє всим ринком моб.зв"язку.
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24.12.2020 11:25 Відповісти
когда цена летела вниз, то конкуренция была, я правильно понимаю? И докатились до самой дешевой мобильной связи в мире. Все привыкли и воспринимали это как должное, но когда все стало возвращаться на круги своя, т.е. повышаться ценник, конкуренция сразу пропала и оказалось, что потребителю отдать 100-150 грн это "отдать последние трусы".
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24.12.2020 12:24 Відповісти
А ты чей инвестор, Киевстара, Водафона, Лайфа что так пасть за повышение рвёшь?...
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24.12.2020 12:40 Відповісти
пасть - это у тебя. Если тебе непонятны элементарные вещи, то ты глуп
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24.12.2020 12:41 Відповісти
воно рве пасть, бо воно кацап, а всі наші оператори на половину належать кацапам.
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24.12.2020 13:53 Відповісти
А коли це "цена летела вниз"?? Щось я таких епізодів в мобільному середовищі не пригадую. Конкуренція, це коли оператори діють відповідно до сплатоспроможності суспільства, а не задерають ціну під час тотального зубожіння народу. А ще, конкуренція, це коли оператори надають конкурентноспроможну послугу, а не тоді, коли щоб вловити 4 або навіть 3-G слід бігати колами висолопивши язика, щоб хоч десь знайти той 3,4-G. А те, що збираються зробити зараз, це брудна цінова політика і домовленості між операторами. Ринок вже завойовано, тож можна і руки викручувати. Ганебна філософія.
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24.12.2020 13:52 Відповісти
"А коли це "цена летела вниз"?? " - ты где последние 10 лет пробыл? Бухал? Так выходи из запоя.
У тебя реальная беда с головой.
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24.12.2020 14:04 Відповісти
я зрозумів. Ти ідіот. Що ж ти одразу не сказав?!
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24.12.2020 14:11 Відповісти
проблемы с головой у тебя, а идиоты другие, ну да...
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24.12.2020 14:12 Відповісти
ти ще й досі тут, неповноцінне?
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24.12.2020 14:25 Відповісти
тупенький бот, иди к врачу
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24.12.2020 14:28 Відповісти
ти можеш не ходити до лікаря. Він тобі не допоможе.
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24.12.2020 14:34 Відповісти
тупенький бот, ты глуп
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24.12.2020 14:35 Відповісти
А чом би й ні ?
Їх же ніхто не контролює. А діватись людям нікуди.
Я от не використовую послуги свого пакету, який мені нав'язують.
Тобто переплачую втричі за непотрібне.
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24.12.2020 11:27 Відповісти
Для Вас существует Лайка мобайл, переходите и будете платить только за потребленный контент
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24.12.2020 12:27 Відповісти
і шо ти до кожого негативного коменту з своїм писком лізеш?. з ботоферми?. відробляєш?. чи так - волонтериш?.
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24.12.2020 12:54 Відповісти
"і шо ти до кожого негативного коменту з своїм писком лізеш?" - чувак с ботофермы, это мой единственный коммент про лайку. Переставай в глазки баловаться, а то тебе пайку урежут
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24.12.2020 13:06 Відповісти
згинь вже, лаптєноге. Краще патякай про роумінг між областями в засрахї своїй.
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24.12.2020 13:54 Відповісти
бот, у тебя галюны, сходи к врачу
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24.12.2020 14:03 Відповісти
нульовка кацапорила, тобі щось не зрозуміло? ЗГИНЬ.
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24.12.2020 14:03 Відповісти
бот, ты реально настолько туп?
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24.12.2020 14:05 Відповісти
https://biz.censor.net/comments/locate/3238756/01921490-d781-73a5-8511-2a4646df803e
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24.12.2020 14:10 Відповісти
ой, та повышайте. к примеру, я уже более года не пополняю счет на смартфоне и далее не планирую: нечастые звонки - через вайбер и телегу.
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24.12.2020 12:27 Відповісти
А что есть еще неадекваты, которые пользуются Киевстаром? мне их жалко... Самый беспроблемный из тройки - Лайф, хотя в лайфе дозвониться к оператору то еще квест.
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24.12.2020 13:17 Відповісти
Как бы дело даже не в тех пару сотнях в месяц. Больше нервирует наглость и навязчивость. Да... признаюсь, у меня киевстар))) Номер с 2004 года. Даже карточка та еще, только подрезана))) Пришлют одну сраную смс, мол, сори, теперь у тебя тариф с кучей всякой хрени которой ты не пользуешься, но бошлять придется. На другие тарифы, что по меньше перейти нельзя, а на больше, пожалуйста) Тот факт что киевстар стал говном я спорить не буду. А вот руки поменять оператора никак не доходят)
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24.12.2020 14:13 Відповісти
водфон ще гірше лайно. Ми вже неодноразово збирались перейти до Киівстару. В водафонів покриття взагалі ніяке, а ні телефонія, а ні інтернет не працюють, точніше працюють через опу. Вже б перейшли, та тільки Київстар не надає гарантованне збереження номеру. І це зупиняє.
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24.12.2020 14:39 Відповісти

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