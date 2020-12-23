Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов
Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" с 2021 года повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.
В частности, "Киевстар" упразднит ряд старых контрактных тарифов, которые были запущены около трех лет назад, и в которых все это время не менялись условия, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщили в пресс-службе оператора, этими тарифам пользуется около 1,5% абонентов "Киевстар", им предложат перейти на другие тарифные планы с большим набором услуг, но и с более высокой абонплатой.
"За эти годы абоненты начали использовать в три раза больше мобильного интернета, больше звонить на другие сети и за границу. Поэтому мы рекомендуем им самостоятельно выбрать актуальные тарифы с большим объемом услуг даже предлагаем 100% скидку на первую абонплату в некоторых тарифах. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц", – сообщили в пресс-службе оператора.
В "Киевстаре" пояснили рост тарифов влиянием инфляции, роста курса валют (операторы покупают оборудование у иностранных поставщиков за валюту), а также необходимостью увеличения инвестиций в развитие сети.
В свою очередь в "Vodafone Украина" сообщили о повышении платы за связь для абонентов, которые используют нишевые архивные тарифные планы, уже недоступные для подключения.
"С момента запуска тарифов возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", – подчеркнули в компании.
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В lifecell сообщили, что оператор повышает стоимость для семи устаревших тарифных планов, часть из которых – акционные, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года. Всего по состоянию на конец 2020 года lifecell обслуживает около 80 тарифных планов.
"На рост цен для абонентов повлияло несколько факторов, главный из них – постоянные инвестиции в работы над расширением емкости 4G-сети и подключение новых населенных пунктов к скоростному мобильному интернету", – отметили в пресс-службе.
Каждому абоненту, для кого была изменена стоимость тарифа, lifecell предложил альтернативный тарифный план из новой линейки при помощи SMS-сообщений.
"Укртелеком" также отмечает, что причиной изменения стоимости связи является экономическая необходимость.
"Растут затраты на содержание сети, растет средний уровень заработной платы, при этом цены на связь в Украине – одни из самых низких в мире. Это предпосылки для роста тарифов по всему рынку что мы и наблюдаем. У нас изменения касаются пакетных предложений по телефонии (то есть только тех в которые включены дополнительные минуты) там рост в В2С сегменте будет на сумму около 25 грн месяц", – прокомментировал сообщение оператора директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.
По его словам, пакет "Домашний Базовый" с 500 минутами на междугороднюю связь, 300 минутами на мобильные сети и неограниченными местными звонками будет стоить 139 грн в месяц вместо 117 грн.
"Это весьма конкурентное предложение на рынке голосовой телефонии. В интернете в массовом сегменте в среднем повышение будет на сумму в среднем около 40 грн/месяц, это порядка 25% счета. Рост будет и в бизнес-сегменте и ряде других услуг таких как международные звонки (около 10%) и радио-точек", – добавил Шуранов.
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В Украине рабочая сила самая дешевая в Европе. Оборудование не стало дороже.
Просто есть повод взять больше денег и все.
Не говоря о том, что любая интернет-звонилка посылает навсегда в сад амбиции украинских операторов.
"Не говоря о том, что любая интернет-звонилка посылает навсегда в сад амбиции украинских операторов." - ну так пользуйтесь и пошлите "навсегда в сад амбиции украинских операторов", Вас же насильно не заставляют?
"Оборудование не стало дороже" - какое именно оборудование?
2. Любое оборудование. Цена в валюте та же, что была и год назад.
2. "Цена в валюте та же, что была и год назад" - даже то что появилось только в этом году? ))
Вот только в Украине - не на Западе. Хочешь европейских зарплат - езжай в Европу и докажи там, что ты их стоишь.
Ты много видел серверов одной торговой марки, появившихся в этом году и поэтому стоящих дороже аналогичных в прошлом?
По твоей логике любая техника каждый следующий год должна становиться дороже. А на практике любой мидл-компьютер, например, стоит столько же, сколько и 10, 15, 20 лет назад - штуку баксов.
Просто 20 лет назад это был пентиум ММХ 166, а сейчас это пентиум кор І7.
Но стоит этот кор І7 столько же, сколько 20 лет назад стоил его прадедушка пентиум ММХ.
Все то же происходит и в телекоме. Иначе не было бы стимула обновлять оборудование и все сидели бы на старье пока оно работает (что, кстати, на самом деле и делают украинские операторы).
"Ты много видел серверов одной торговой марки, появившихся в этом году и поэтому стоящих дороже аналогичных в прошлом?" - серверов? Мы вроде про телеком говорим ))
"По твоей логике любая техника каждый следующий год должна становиться дороже" - нет, это твоя логика.
"Иначе не было бы стимула обновлять оборудование" - оборудование обновляется по многим причинам и выход нового "проца" не входит в эти причины.
" все сидели бы на старье пока оно работает" - погуглите такую контору как Интертелеком, они и сидели (сидят) на старом оборудовании
"то, кстати, на самом деле и делают украинские операторы" - некоторые, точнее 2 Интертелеком и Тримоб, большая тройка регулярно обновляет оборудование.
И хватит сопли по обоям мазать, пытаясь рисовать себя очень эксклюзивным спецом в области телекоммуникаций.
"пытаясь рисовать себя очень эксклюзивным спецом в области телекоммуникаций." - ну Вы же вообще никакого отношения к телекому не имеете, но сопли пузырями распускаете....
Українські ІТ фахівці визнаються в ЄС , це молоді люди, що легкі на підйом, тому щоб їх утримати слід платити співставну з\п.
Антимонопольный комитет не видит и не слышит.
Не говоря о том, что Киевстар и Лайф положили болт на решение о том, что тариф должен взыматься за месяц, а не за 4 недели.
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экономическая необходимость в УТ-це підняти тарифи щоб ще більше абонентів відмовилося від послуг фіксованої телефонії та неякісного інтернету. А відповідно це призведе до скорочення персоналу ліквідації АТС продажу на металобрухт кабеля та приміщень...Манагерам премії та підвищення зарплатні за "оптимізацію"
https://biz.censor.net/comments/locate/3238756/01921490-d778-733b-82a4-f52d66695551
Нам не хватает этих 30 мин. бесплатных звонков. а так дорого платить
И вот пришла СМС - с НГ будет 45 грн .....
Дорого или нет
Главный показатель
Сколько времени человек должен проработать
Чтобы купить товар или услугу
А не цыфровое выражение
У тебя реальная беда с головой.
Їх же ніхто не контролює. А діватись людям нікуди.
Я от не використовую послуги свого пакету, який мені нав'язують.
Тобто переплачую втричі за непотрібне.